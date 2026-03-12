Aktiv kvinna söker dig
Gör verklig skillnad - med din kompetens och din trygghet
Vill du arbeta i en roll där din erfarenhet, ditt omdöme och ditt lugn verkligen gör skillnad?
Vi söker nu en trygg och erfaren personlig assistent till en vuxen person med autism och särskilda behov. Det här är ett kvalificerat uppdrag för dig som är stabil, strukturerad och van att arbeta självständigt - och som vill bidra till kontinuitet, utveckling och livskvalitet.
Personen är i vanliga fall bosatt på annan ort, men kommer under en period att tillbringa ett dygn per vecka i Stockholm. Det är under dessa vistelser som din insats blir avgörande. Uppdraget innebär därför 24-timmarspass i Stockholm, cirka 1 gång per vecka.
Ett uppdrag som kräver - och ger - ansvar
Du arbetar nära en person med behov av:
• Tydlig struktur och förutsägbarhet
• Lågaffektivt och professionellt bemötande
• Stöd i sociala situationer och vardagliga aktiviteter
• En trygg, stabil och konsekvent närvaro
Rollen kräver att du kan läsa av situationer, ligga steget före och anpassa ditt stöd utifrån dagsform och behov. Du behöver vara trygg i att arbeta självständigt och fatta genomtänkta beslut.
Det är ett uppdrag för dig som förstår att stabilitet inte skapas av tur - utan av kompetens.
Vi söker dig med rätt erfarenhet
Vi ser gärna att du har:
• Dokumenterad erfarenhet av arbete inom autismspektrum
• Kunskap om lågaffektivt bemötande
• Erfarenhet av tydliggörande pedagogik och strukturerat arbetssätt
• Förmåga att skapa och upprätthålla rutiner
• God svenska i tal och skrift
• Körkort och tillgång till bil (krav)
• Trygghet i miljö där hund och katt förekommer
Din personlighet är avgörande
Du är:
• Emotionellt stabil och stresstålig
• Självgående och ansvarstagande
• Tålmodig och konsekvent
• Professionell och respektfull
Du förstår vikten av kontinuitet och långsiktighet - även i ett uppdrag som är tidsbegränsat.
• Tillfällig tjänst under en avgränsad period
• 24-timmarspass (med sovande jour/väntetid)
• Cirka 1 pass per vecka
• Arbetet sker i Stockholm under personens vistelser där
För att trivas och växa i yrket som personlig assistent krävs en välgrundad människosyn om alla människors lika värde, mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan. God självkännedom, lyhörd och flexibilitet är också viktiga egenskaper. Så ansöker du
