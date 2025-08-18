AKG Sverige söker jobbcoach - vikariat
2025-08-18
AKG Sverige (fd Jobfind) söker engagerad och kreativ Coach!
Vår vision är att vara en ledande aktör som erbjuder tjänster till människor för att stödja, stärka och motivera dem att komma ut i arbete eller studier. Som en del av Angus Knight Group är AKG Sverige i en spännande utvecklingsfas och vi söker nu medarbetare som har kompetens, drivkraft och nyfikenhet att möta framtiden tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-08-18Profil
Vi söker dig som är självgående, driven och engagerad i andra människor; en relationsskapare med andra ord. Vi ser gärna att du har erfarenhet av jobbmatchning och du drivs av att engagera och nätverka då din roll även innebär företagskontakter och nätverksbygge.
Du är positiv och prestigelös med god självkännedom om vilka förutsättningar du själv behöver för att må bra och lyckas i ditt arbete. Du utmanas av att testa olika vägar och metoder, och du trivs såväl med att arbeta självständigt som att vara en del av ett team.
Rollen som Coach
Utöver att coacha och motivera individer och grupper har du ett uppdrag att finna en lämplig väg för individen som leder mot arbete eller studier. Detta ställer krav på ett individanpassat arbetssätt. Rollen innebär därtill en del administration och dokumentation i egna och kundens system.
Vi på AKG Sverige värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.Erfarenhet och utbildning
Alternativ 1 - Du har minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system) samt minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två år.
Alternativ 2 - Du har minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå. Du har minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom något av följande områden där även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre år;
Arbetsledning med personalansvar, rekrytering, omställningsarbete för arbetssökande, studie- och yrkesvägledning, handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration), arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor, arbete med social- och grupp-psykologi, karriärvägledning.
Är DU den vi söker? Inkom med din ansökan snarast möjligt då vi kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vi erbjuder ett flexibelt och stimulerande arbete i en nytänkande organisation där både tempot och taket är högt. Du kommer ha möjlighet att agera självständigt i ditt resultatskapande.
Vi tillämpar kollektivavtal.
Anställningens omfattning: Heltid/deltid efter överenskommelse.
Tillträde: Vi kommer intervjua kandidater löpande och är intresserade av att tillsätta denna tjänst snarast möjligt. Tjänsten är ett vikariat men med möjlighet till förlängning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
