Akademichef till Jönköpings Södra IF
Pedagogchefsjobb
2025-12-19
Jönköpings Södra IF är en förening med en historik och verksamhet som lagt grunden för många talanger. Nu söker vi en Akademichef som vill vara med och forma nästa kapitel - där struktur, utveckling, gemenskap och framtidstro går hand i hand.
Om Rollen Som Akademichef hos Jönköpings Södra IF får du en nyckelposition i arbetet med att utveckla både verksamheten och våra unga talanger. Du ansvarar för att leda och samordna akademiverksamheten och skapa tydliga processer som gör vardagen smidig för både spelare och ledare.
I rollen ingår bland annat:
• Leda och organisera det dagliga arbetet inom akademin för att säkerställa tydliga processer och uppsatta mål.
• Stötta och leda en engagerad och kompetent grupp bestående av tränare, rekryteringsansvarig, ungdomsansvarig och fotbollsutvecklare.
• Planera och genomföra cuper, fotbollscamper och andra evenemang.
• Ansvara för budget, ekonomisk uppföljning och bidragsansökningar.
• Koordinera samarbeten med skolor och andra föreningar i Jönköpingsområdet.
• Delta i sportgruppen och bidra till föreningens övergripande sportsliga planering.
Rollen handlar om att skapa struktur, ordning och effektiva arbetsprocesser - inte om att utveckla fotbollen på planen. Däremot är det en självklar fördel att du har ett genuint intresse för sporten och vill bidra till att ge våra unga spelare de bästa förutsättningarna att lyckas, både på och utanför planen.
Din Profil Vi söker efter en naturlig projektledare som gillar att ha många bollar i luften, om vi får använda det lite slitna uttrycket.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med olika människor, oavsett om det gäller ledare, spelare eller föräldrar.
Kommunikation, ansvarstagande och förmåga att ha hålla koll på både detaljer och helhet är viktiga egenskaper. Du har erfarenhet av att leda team, driva projekt, hantera budget och uppföljning samt planera och genomföra aktiviteter som cuper, läger eller evenemang.
Vi ser gärna personer med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom föreningsliv eller idrottsverksamhet, eller med utbildning inom sports management, idrottsvetenskap, idrottsledarskap eller annan relevant utbildning.
Ett genuint engagemang för ungdoms- och spelarutveckling är en självklarhet, liksom förmågan att skapa förutsättningar för andra att lyckas.
Vi erbjuder Hos Jönköpings Södra IF får du möjlighet att påverka och utveckla en central del av föreningens framtid. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål och där din insats gör direkt skillnad.
Du blir också en del av en verksamhet som berör många människor - där relationer, tradition, hjärta och en rund boll står i centrum.
Ansökan I den här rekrytering samarbetar Jönköping Södra med Stella Rekrytering och Ledarskap. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mia Boozer efter 7 januari på 036- 291 2450, mia.boozer@stellaab.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Jönköpings Södra IF Jönköpings Södra IF är en fotbollsklubb i Jönköping med cirka 1300 medlemmar och verksamhet inom herr-, dam- och ungdoms-/akademilag. Organisationen består av både anställda, arvoderade och ideella krafter.
I Jönköping Södra tror vi på kraften i gemenskap, engagemang och kloka beslut - alltid med föreningens bästa i fokus.
Läs mer om Jönköpings Södra IF
