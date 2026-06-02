AI Engineer inom generativ AI
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett Data & AI-team inom finansiell verksamhet där generativ AI redan används brett i vardagen och där nya lösningar snabbt får verklig påverkan. Här bygger du AI-tjänster från idé till produktion och arbetar med hela livscykeln för applikationer som används både kundnära och internt. En central del av miljön är en intern GPT-plattform som används av tusentals medarbetare för att effektivisera arbetsflöden, beslutsfattande och kunskapsdelning.
Rollen kombinerar utveckling av språkmodellsbaserade lösningar, robust databearbetning och operationalisering i produktion. Du blir en viktig del av ett tvärfunktionellt team som arbetar nära både verksamhet och teknik. Det här är extra intressant för dig som vill jobba hands-on med modern AI i en miljö där säkerhet, dataskydd och skala är avgörande.
ArbetsuppgifterDu utvecklar generativa AI-lösningar med språkmodeller, agentteknik, retrieval-augmented generation och prompt engineering.
Du bygger funktioner som förstår användarbehov, hittar relevant information och styr hur informationen används i olika flöden.
Du skapar skalbara datapipelines för filuppladdning, informationsutvinning, konvertering, strukturering och lagring.
Du arbetar med lagring och tillgängliggörande av data i exempelvis objektlagring, vektor- och grafdatabaser samt via integrationer mot andra system.
Du är med och driver driftsättning och livscykelhantering av AI-plattformar, inklusive övervakning, felsökning, prestandaoptimering och rättighetshantering.
Du bidrar till leveransen av extern AI-kundchatt, vidareutvecklingen av intern GPT och andra pågående AI-initiativ.
KravErfarenhet av att utveckla AI-lösningar med fokus på generativ AI och språkmodeller.
God vana av att arbeta med tekniker som RAG, prompt engineering och agentramverk.
Erfarenhet av att bygga robusta och skalbara datapipelines samt integrationer mellan system.
Erfarenhet av backendutveckling i Python och arbete med API:er och tjänster, exempelvis FastAPI och Celery.
Erfarenhet av databaser som MongoDB, PostgreSQL eller Redis.
Vana av containerbaserad utveckling och driftsättning, exempelvis med Docker, Azure Container Apps, CI/CD och IaC.
Förmåga att arbeta genom hela livscykeln från utveckling till drift med fokus på säkerhet, dataskydd och observerbarhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7837221-2031402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9942777