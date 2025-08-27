Afry I Skövde Söker Elkonstruktör
2025-08-27
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi är 18,500 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
AFRY har en ledande marknadsposition inom alla branscher i regionen, vi gör just nu affärer med många intressanta företag inom tillverkningsindustrin. Vi har också en rad åtaganden utanför vår region tillsammans med lokala AFRY-kollegor. Vår sektion inom El och Automation arbetar med allt ifrån förstudier, utredningar, serviceåtaganden, till projekt i egen eller i kunders regi. Vi arbetar med lokala kunder men deltar även i nationella och framöver även i internationella projekt. Vi är en av Sveriges starkaste automationsenheter inom tillverkningsindustrin och har de senaste åren med framgång levererat flera stora turnkey-projekt till våra kunder.
Är du en erfaren elkonstruktör som vill bidra med din kompetens i spännande projekt? Eller är du elektriker med ett intresse för konstruktion och redo att utvecklas vidare? Hos oss finns möjligheten att växa - oavsett var du befinner dig i din karriär. Kanske är det dig vi söker?
Dina Arbetsuppgifter
Hos oss på AFRY i Skövde kommer du att få omväxlande arbetsuppgifter oavsett vad du fokuserar på inom industriell automation. I rollen som elkonstruktör kommer du att få arbeta med varierande elkonstruktionsarbete i form av konstruktion av apparatskåp, uppgraderingar i befintliga maskinsystem eller nybyggnationer och uppförande av helt nya system.
Du kommer arbeta med drifttagning och systembeskrivningar inom el, beroende på dina intressen och erfarenhet. Du kommer även att vara vår kontaktyta både mot leverantörer och kunder rörande elkonstruktionsfrågor och elskåpsbyggnation. De flesta uppdragen genomförs från vårt kontor.
Som en del av vårt kompetenta team arbetar du samarbetsinriktat tillsammans med dina kollegor och bidrar med din kompetens och skapar hållbara lösningar. Samtidigt kommer du få möjlighet att lära dig av dina kollegor, bolla idéer och påverka din egen arbetssituation. För oss är det viktigt att du får utveckla och fördjupa din kunskap mot den inriktning du vill.
För att trivas hos oss tror vi att du är en lagspelare som har ett intresse för teknik och för att bygga kontakter med andra. Då du kommer arbeta med problemlösning och detaljer samt regelverk är det viktigt för oss att du är noggrann och självgående i ditt sätt att arbeta. Eftersom du kommer ha engagerade och drivna kollegor som du arbetar nära, är det också viktigt för oss att du värdesätter inkludering, sammanhållning och teamwork i ditt arbete. Vi ser gärna att du också har god erfarenhet och uppfyller flera av följande punkter:Lämplig teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Några års arbetslivserfarenhet inom elkonstruktion, gärna inom industriautomation.
Erfarenhet av Eplan är meriterande.
B-körkort.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift då detta förekommer hos våra kunder.
Vi är också nyfikna på dig som är elektriker idag, med ett intresse för konstruktion och som lockas av att utvecklas vidare!
Vårt erbjudande
För alla våra medarbetare på AFRY erbjuder vi en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner för alla olika skeden i livet och anställningen - från friskvårdsbidrag och personalrabatter till förmånliga privata grupp- och sjukförsäkringar. Vår personalklubb Club AFRY arrangerar sociala aktiviteter på och utanför kontoret. Allt från skidresor och körsång till veckovisa yogapass, fiskeaktiviteter och löpning - det finns något för alla.
Vårt arbete med mångfald är ständigt pågående, en mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika ute på marknaden. Dessutom finns det många sätt att vidareutveckla sig hos oss! Vi satsar på våra medarbetare och har individuella utvecklingsplaner där du får möjligheten att gå utvecklande kurser och certifieringar inom ramen för din tjänst och dina mål. Vi tror även starkt på filosofin att om du ska kunna prestera på jobbet så måste det finnas en bra och hälsosam balans mellan privat- och arbetsliv.
Kanske är det detta som gör att vi rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare?
Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Du kommer att bli anställd som konsult hos Professionals Nord, med målet att anställningen övergår till AFRY efter en bestämd period. Vid frågor eller mer information vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12.
Vi tillämpar ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, därför är du varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Afry AB Kontakt
Staffan Arkelöv Staffan.arkelov@pn.se Jobbnummer
