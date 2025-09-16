Affärsutvecklare till DS Stålkonstruktion
2025-09-16
Vill du ta ägarskap för försäljningen på en marknad med enorm potential och själv vara med och bygga något från grunden? DS Stålkonstruktion A/S söker nu en Affärsutvecklare som får en nyckelroll i att driva företagets expansion i Sverige. Detta är en ny roll i organisationen där du får stor frihet att forma ditt arbetssätt, dina kundrelationer och på sikt bidra till att bygga upp ett team för segmentet. Välkommen med din ansökan - vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
DS Stålkonstruktion A/S är en ledande aktör inom stålkonstruktioner för industri- och specialprojekt, med bas i Danmark och kunder över hela Norden. Företaget är en del av DS Gruppen - en stark industriell koncern med lång erfarenhet av att leverera högkvalitativa lösningar för komplexa byggprojekt.
Hos DS Stålkonstruktion präglas kulturen av samarbete, långsiktighet och en hög kvalitet i allt de gör. De värdesätter nära relationer - både internt och med sina kunder - och arbetar målmedvetet för att skapa hållbara och effektiva lösningar.
Nu intensifierar de sin satsning på den svenska marknaden och söker en driven affärsutvecklare som vill ta ägarskap över försäljningen i Sverige och bidra till företagets fortsatta tillväxt.
I denna roll blir du den som leder arbetet med att utveckla företagets närvaro på den svenska marknaden. Fokus ligger på att hitta nya kunder, knyta rätt kontakter och öppna dörrar till relevanta projekt. Du blir också den som följer upp pågående affärer, säkerställer offertarbete och bygger långsiktiga relationer som leder till återkommande samarbeten.
Du erbjuds:
• Stort inflytande - möjlighet att forma rollen, din egen arbetsplan och företagets marknadsstrategi i Sverige
• Gedigen introduktion - introduktionsplan och träningsprogram i offertkalkylering och prissättning
• Frihet under ansvar - flexibilitet att själv planera din vardag och kundbesök
• Tjänstebil - underlättar resor till kunder runtom i Sverige
• Tillväxtresa - en chans att på sikt vara med och bygga ett team och utveckla marknaden ytterligare
Dina arbetsuppgifter
• Utarbeta försäljningsstrategi: Ta fram och driva en strategi för att etablera och utveckla DS Stålkonstruktion på den svenska marknaden
• Ny- och befintlig kundbearbetning: Aktivt söka upp nya kunder och skapa långsiktiga relationer med både nya och befintliga kunder
• Projektidentifiering: Hitta och driva rätt projekt inom datacenter, fabriksbyggnader, läkemedelsindustrin och andra specialiserade stålkonstruktioner
• Offert- och uppföljningsarbete: Säkerställa att förfrågningar hanteras, offerter tas fram och följs upp
• Samarbete med interna team: Samverka med offertteamet och kollegor i Danmark för att leverera rätt lösningar till kund
• Resor: Regelbundet besöka kunder i Sverige, främst Stockholm/Mälardalen och Göteborg, samt resa till huvudkontoret i Danmark ca en gång per månad
• Rapportering: Ta fram månadsvisa statusrapporter och delta i prioriteringsmöten med avdelningscheferna
VI SÖKER DIG SOM
• Har gedigen erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom bygg- eller anläggningsbranschen
• Har ett etablerat nätverk inom exempelvis entreprenad, bygg eller industriprojekt
• Är van att arbeta långsiktigt och relationsbyggande
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: För att lyckas i rollen är du en självständig, entreprenöriell och uthållig person som trivs med att driva försäljningen från ax till limpa. Du är relationsbyggande, affärsmässig och gillar att vara ute hos kund. Du är trygg i att arbeta ensam i fält och kan själv planera och prioritera ditt arbete.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om DS Stålkonstruktion A/S här.
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114512". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9510003