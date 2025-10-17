Affärssystemkonsult Underhåll till Xeamit i Linköping!
Är du vår nya Affärssystemkonsult Underhåll inom IFS?
Xeamit är ett konsultbolag som arbetar med att hjälpa kunder att skapa friktionsfria liv runt sina affärssystem. Vi är proffs på det vi gör och våra ledord är teamwork, tillgänglighet och trygghet. Till vårt konsultteam i Linköping söker vi nu dig som är grym på IFS!
Du som läser det här kanske inte aktivt söker jobb. Du kanske till och med trivs där du är.
Men du vet också att rätt möjlighet inte kommer upp så ofta.
Kanske är det nu.
Din roll på Xeamit
Som affärssystemkonsult på Xeamit jobbar du både strategiskt och operativt, nära kunden för att förstå verksamheten och deras behov. Du arbetar oftast i kundprojekt tillsammans med kollegor från Xeamit.
I rollen som Affärssystemkonsult kommer du att:
Anpassa och konfigurera IFS enligt kundens behov
Jobba med förvaltning, förbättringsarbeten och implementationer
Arbeta i uppdrag som kräver både systemkompetens och lyhördhet - ofta från tidig förstudie till drift
Leda workshops, utforma lösningar och säkerställa att de håller hela vägen
Exempel på aktuella uppdrag:
En uppgradering från IFS 9 till IFS Cloud hos en teknikdriven kund med höga krav på precision och stabilitet
En förstudie och workshopserie hos ett energibolag som förbereder sig för en uppgradering
Uppstarten av en ny-implementation för ett globalt tillverkningsbolag med verksamhet i över 20 länder
Vi gillar att vara med tidigt i processen och följa kundens resa hela vägen - från strategi, förstudie till implementation, utveckling och förvaltning.
Vad som skiljer oss från andra
Du har säkert sett många liknande roller. Det som gör Xeamit annorlunda är hur vi jobbar och vilka vi är.
Teknisk höjd + affärsfokus
Du omges av några av de främsta konsulterna inom IFS som känner kundens verksamhet på djupet. Vi kombinerar teknisk spets med ett öga för affären och långsiktiga samarbeten.
Låg prestige, hög samarbetsvilja
Här jobbar vi tillsammans. Vi hjälps åt, utbyter kunskap och lämnar inte varandra i sticket. Du får ta ansvar - men står aldrig ensam.
Frihet att påverka
Vi är tillräckligt små för att kunna vara snabbrörliga, men tillräckligt erfarna för att ha processer som håller. Du får vara med och forma både uppdrag och arbetsvardag.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för affärssystem och som trivs i konsultrollen. Du har flera års erfarenhet av att arbeta med IFS - kanske som applikationskonsult, lösningsarkitekt, affärssystemspecialist eller utvecklare - och du är van att ta en aktiv roll i kunddialoger och ta ansvar för helheten. Annan intressant och relevant bakgrund är systemkunskap i SAP, Infor, Dynamics eller Jeeves.
Som person är du engagerad, driven och har ett stort intresse för teknik och affärer. Du är en lösningsorienterad doer som trivs i en konsultativ roll nära kunden, och du motiveras av att hitta konkreta lösningar som gör skillnad på riktigt. Goda kunskaper i svenska och engelska är en förutsättning.
Extra plus är det om du har erfarenhet av integrationer, SQL och databaskopplingar, Power BI eller andra analysverktyg.
Om Xeamit
Xeamit är ett specialistkonsultbolag med kontor i Linköping och Solna. Vi hjälper kunder att skapa friktionsfria liv runt sina affärssystem - alltid med fokus på tillgänglighet, trygghet och teamwork.
Vi har vuxit stadigt, belönats som Mästargasell, men viktigast för oss: vi har låg personalomsättning och ett team där människor trivs, utvecklas och gör skillnad.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och villkor som matchar TechSveriges kollektivavtal. Hos oss är varje anställd viktig och värdefull. Vi har utformat ett förmånspaket som speglar det.
Några av våra förmåner:
Tjänstepension enligt ITP1
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Sjukförsäkring och en av marknadens bästa vårdförsäkringar - utan självrisk
Flexpension
Föräldralön
Bonusmodell som gäller lika för alla
Subventionerat kollektivtrafikkort eller parkering
Personalcykel - hybrid, el eller klassisk
Läs gärna mer på xeamit.se
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mira Möller på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Xeamit.
Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med kontor i Norrköping och Linköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Ersättning
