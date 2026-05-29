Affärsresekonsult
Affärsresekonsult till Piteå, Luleå, Gällivare eller Umeå
Vill du arbeta i en roll där ingen dag riktigt är den andra lik? Trivs du med kundkontakt, problemlösning och att skapa struktur även när tempot är högt?
Vi söker nu en affärsresekonsult till teamet. Här blir du en del av en stabil och väletablerad verksamhet där personlig service, långsiktiga kundrelationer och nära samarbete står i fokus - samtidigt som branschen utvecklas genom digitalisering och moderna arbetssätt.
För dig som tidigare arbetat inom resebranschen erbjuder rollen en stabil och långsiktig arbetsmiljö med stark teamkänsla.
Om rollen
Som affärsresekonsult arbetar du nära företagskunder och hjälper dem med allt från bokning och administration till rådgivning kring smarta och effektiva reseupplägg.
Den ena dagen hjälper du en kund att snabbt boka om en resa efter ändrade förutsättningar. Nästa dag arbetar du med mer komplexa reseupplägg där service, struktur och problemlösning är avgörande.
Du arbetar bland annat med:
Bokning av flyg, hotell, tåg och hyrbil
Ombokningar och förändrade reseförutsättningar
Kunddialog och rådgivning
Administration och uppföljning
Arbete i flera boknings- och affärssystem parallellt
Rollen innebär många kontaktytor och passar dig som gillar att samarbeta, kommunicera och skapa förtroende i dialog med både kunder och kollegor.
För att trivas i rollen behöver du uppskatta ett arbete där flera ärenden ofta pågår samtidigt och där förutsättningarna snabbt kan förändras under dagen.
Därför kommer du att trivas hos
Hos NEX Travel blir du en del av ett erfaret och sammansvetsat team där samarbete, kunskapsdelning och hjälpsamhet är en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder bland annat:
Hybridarbete upp till två dagar per vecka
Arbetstidsförkortning (ATK)
Kollektivavtal via Unionen
Interna aktiviteter och social gemenskap
Möjlighet till stöd vid flytt till norra Sverige
En stabil verksamhet med stark lokal förankring och långsiktiga kundrelationer
Här arbetar du i en miljö där man kombinerar högt tempo och stark servicekänsla med hållbara arbetssätt och balans över tid.
Vi söker dig som harPubliceringsdatum2026-05-29Kvalifikationer
Erfarenhet av kundservice, bokning eller annan serviceintensiv verksamhet
God vana av kundkontakt och administration
Mycket god svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift
God systemvana och förmåga att arbeta i flera system parallellt
Förmåga att arbeta strukturerat i ett högt tempo med flera parallella ärenden samtidigt
Meriterande
Erfarenhet från affärsresebranschen eller business Travel
Erfarenhet av GDS-system, gärna Amadeus
Erfarenhet av grafisk miljö Amadeus, Linkon eller liknande bokningssystem
Erfarenhet av företagskunder och arbete utifrån resepolicyer
Erfarenhet av hybrid- eller distansarbete i teammiljöer
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du:
Är lösningsorienterad och flexibel
Gillar kundkontakt och relationsbyggande
Arbetar strukturerat även i högt tempo
Har hög servicekänsla och god prioriteringsförmåga
Uppskattar samarbete och ett prestigelöst teamklimat
Är stresstålig
Du gillar variation, tar ansvar för ditt arbete och trivs i en miljö där man hjälper varandra och arbetar nära tillsammans som team.
Om
NEX Travel är en av norra Sveriges största affärsresebyråer med huvudkontor i Luleå och verksamhet på flera orter i norra Sverige. Företaget arbetar med affärsresor, reseadministration och kundanpassade lösningar för företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor.
Bolaget är en del av Unlimited Travel Group och befinner sig i en fortsatt utvecklingsresa där digitalisering, moderna bokningslösningar och kundupplevelse står i fokus.
Övrig information
Placeringsort: Piteå, Luleå, Gällivare eller Umeå
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Start: Enligt överenskommelse under Q3-Q4 2026
Önskar du mer information:
Kontakta Karin Rundgren, kontorschef Umeå - karin.rundgren@adecco.se
alternativt Tommy Norberg, kontorschef Norrbotten - tommy.norberg@adecco.se
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!
