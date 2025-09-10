Affärsområdeschef Utbildning
2025-09-10
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
, Stockholm
, Södertälje
, Strängnäs
, Nyköping
Dematek AB är marknadens mest kompletta leverantör av lyftutrustning, service och säkerhetsutbildningar. Vi finns representerade över hela Sverige och nu söker vi en dynamisk och säljdriven utbildningschef som vill vara med och utveckla vårt affärsområde utbildning och ta det till nästa nivå.
Om rollen:
Som utbildningschef kommer du att ha det övergripande ansvaret för vårt affärsområde utbildning. Du kommer att leda och inspirera ett team bestående av utbildare och uppkörningsmän. Din huvudsakliga uppgift blir att säkerställa att våra utbildningar håller högsta kvalitet och att vi, tillsammans med säljorganisationen, når våra försäljningsmål. Du kommer att arbeta nära våra kunder och samarbetspartners för att förstå deras behov och utveckla skräddarsydda utbildningslösningar.
Befattningen rapporterar till VD.
• Resultatansvar för avdelningens verksamhet
• Utveckla och implementera strategier för att öka försäljningen av våra utbildningar.
• Digitalisering av vår utbildningsportfölj
• Försäljning och offerering av utbildningar
• Bygga och upprätthålla relationer med kunder och samarbetspartners.
• Kvalitetskontroll på Demateks utbildningar
• Personalansvar
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av att leda utbildningsverksamhet, meriterande inom trygga lyft
• Erfarenhet av försäljning och affärsutveckling
• Goda ledaregenskaper och förmåga att inspirera och motivera teamet.
• Stark kommunikationsförmåga och relationsbyggande färdigheter.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
• Problemlösande förmåga och en serviceinriktad attityd
Vi erbjuder dig:
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och framåtblickande miljö där du kan påverka och forma företagets framtida utbildningsavdelning. Vi erbjuder dig marknadsmässiga löner, kollektivavtal, generös arbetstidsförkortning, frisk- och hälsoförmåner samt förmåner via Benify såsom friskvårdsbidrag och rabatter hos många företag samt möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Dematek är ett familjeägt företag där vi månar om vår personal samt en stark teamkänsla där vi arbetar tillsammans för att uppnå våra mål. Vi arbetar enligt våra värdeord ÄGARSKAP - HANDLINGSKRAFT - TILLSAMMANS - HÅLLBART. Övrig information
Tjänsten är på heltid. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Segeltorp och det finns möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan.Så ansöker du
Skicka in ansökan med personligt brev och CV på svenska eller snabbansök via LinkedIn. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Läs mer om vårt erbjudande som arbetsgivare på vår karriärsida!
Läs mer om vad vi gör på vår hemsida! Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett heltidsjobb.
