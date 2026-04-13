Affärsområdeschef till EAB
Aiming Executive AB / Administratörsjobb / Gislaved Visa alla administratörsjobb i Gislaved
2026-04-13
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aiming Executive AB i Gislaved
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Hylte
eller i hela Sverige
DET HÄR ÄR VI
Varje gång du klickar hem något på nätet startar ett flöde: Från hylla till packning. Från lager till lastbil. Ut genom en port och vidare till din brevlåda.
För att det ska fungera krävs inte bara en lagerbyggnad utan även ett lagersystem som får varorna att röra sig rätt, liksom portar som klarar tempot utan att bli en broms i systemet. På EAB utvecklar och tillverkar vi exakt det: stålbyggnader, lagerinredning och portar.
Vi är ett familjeägt bolag med en kultur där både värme och yrkesstolthet sitter djupt. Många av våra 450 medarbetare har arbetat här länge. Det märks i hur vi pratar om våra produkter, hur vi löser problem och i vår vilja att få saker att fungera tillsammans. Du hittar oss i Smålandsstenar, där småländsk ingenjörskonst möter en fullt integrerad värdekedja. Det är så vi bygger lösningar som håller. För dig. För oss. För framtida generationer.
Vår vision är ett löfte om hållbarhet, kvalitet och ansvar i allt vi gör - ett löfte vi har utvecklat tillsammans med våra kunder sedan 1957. Idag är vi representerade över hela världen. Läs mer om oss på eab.se.
DET HÄR ÄR UPPDRAGET
Våra portar är kanske det vi är mest kända för, alltifrån industriportar till designade speciallösningar. Det är ett affärsområde med en stark produkt som håller länge och som kan anpassas helt efter kundens behov. Samtidigt vet vi att vi kan mer. När vi nu rekryterar en ny affärsområdeschef är målet att driva tillväxt och nå ännu fler kunder. Mer specifikt handlar uppdraget om att:
Driva en mer proaktiv försäljning
Vi har arbetat länge med många av våra kunder och mycket av försäljningen sker via dem. Här har vi stor potential att bli mer proaktiva och bygga relationer med fler aktörer. Ditt uppdrag är att säkerställa att vi bibehåller de goda relationerna och samtidigt se till att vi själva söker upp affärerna, följer projekt över tid och arbetar mer systematiskt med vår pipeline. Du sätter riktning i vilka kunder och projekt vi ska lägga tid på, och att vi prioriterar där vi har störst möjlighet att påverka och vinna affären.
Stärka närvaron på nya marknader
Vår försäljning sker främst i vårt närområde. Ditt uppdrag är att steg för steg bredda vår närvaro och identifiera var vi har störst potential att växa. Det kan innebära att bygga upp samarbeten med partners, skapa lokal närvaro där det behövs eller hitta nya vägar in i projekt där vi idag inte är en naturlig aktör.
Utveckla produktportföljen
Idag utformas våra portar i huvudsak tillsammans med kund. Du driver en förflyttning mot en tydligare produktportfölj med fler definierade lösningar för olika segment och behov - till exempel med olika krav på säkerhet, ljud, tryck eller isolering. Det kan handla om att vidareutveckla befintliga produkter eller att bredda erbjudandet.
Skapa struktur och skalbarhet i våra arbetssätt
Hur vi jobbar bygger i stor utsträckning på gedigen erfarenhet och kompetenta individer. Du driver arbetet med att skapa ett mer planerat och effektivt sätt att arbeta på. Det innebär exempelvis att arbeta mer strukturerat med hur affärer drivs, att använda befintliga system och verktyg - som affärssystem och CRM - fullt ut, och att minska beroendet av manuella arbetssätt.
Leda organisationen
Du kliver in i ett kunnigt team med starkt engagemang. Uppdraget handlar inte om att göra om, utan om att bygga vidare och ta nästa steg tillsammans. Du skapar riktning, involverar rätt personer och får nya idéer att få fäste i organisationen.
Du är baserad i Smålandsstenar, ingår i ledningsgruppen och rapporterar till vd.
DET HÄR ÄR DU
Du är en erfaren affärsområdeschef eller försäljningschef med ansvar för resultat, och är van att arbeta i en miljö där försäljning, produkt och leverans hänger ihop. För att lyckas och trivas hos oss tror vi att du är:
Kommersiell i din profil
Du har byggt din karriär nära affären. I tidigare uppdrag har du utvecklat försäljning, breddat affären och sett hur tydlighet i erbjudandet påverkar resultatet. Du vet vad som krävs av en säljorganisation och hur du ska hjälpa dem att lyckas. För dig är inte tillväxt något som händer - den planeras, prioriteras och följs upp.
Bekväm i en tekniknära verksamhet
Du har erfarenhet från bygg, industri eller tillverkning och är van att sälja produkter där teknik, konstruktion och produktion är en del av affären.
Tydlig och förtroendeskapande
Ditt ledarskap präglas av empati, tydlighet och lyhördhet. Du skapar trygghet genom att vara rak, konsekvent och närvarande, vilket gör att människor vet var de har dig och vågar säga vad de tycker. När du sätter en riktning är den tydlig och begriplig. Du gör det stora konkret och får människor att både förstå varför förändring är nödvändig och känna att de vill vara med på resan.
Trygg i att leda genom andra
Du behöver inte vara den som har alla svar själv. I stället får du andra att ta ansvar och växa i sina roller. I teamet är du tydlig med förväntningar, uppmuntrar olika perspektiv och ser till att diskussioner landar i beslut. Du lämnar inte rummet med otydlighet och du följer upp det ni har kommit överens om.
Van att driva förändring
Du har erfarenhet av att utveckla organisationer genom att tydliggöra ansvar, ta bort onödiga steg och skapa flöden som fungerar. Med ett öga för både processer och människor hittar du snabbt vad som behöver justeras - men metodiskt och med respekt.
AIM 'S REFLEKTIONER
Här har vi ett välskött bolag som står stadigt men vill vidare. Här finns en trygg bas, starka relationer och en vilja att utvecklas. I alla våra samtal med medarbetare är det stoltheten som sticker ut - de älskar verkligen EAB och vad de åstadkommer tillsammans.
Det är också det som gör den här rollen så speciell. Du får ta något som redan är genuint och välfungerande till nästa nivå. Det här är inte ett uppdrag där man förvaltar och finslipar. Det är ett "stå på giganters axlar och tänk större"-uppdrag.
Du som lyckas i det här uppdraget är en kommersiellt driven ledare som människor vill följa. Någon som med närvaro, värme och empati vinner organisationens hjärta och genom det bidrar till både energi och framåtrörelse.
DET HÄR HÄNDER NU
Tror du att det här skulle kunna vara din nästa roll? Då vill vi gärna höra från dig. Lämna ditt CV och kontaktuppgifter här nedan så snart du har möjlighet - vi går igenom ansökningar löpande fram till 3 maj. Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Anna Josefsson, 070-2066 286 eller anna@aimexecutive.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aiming Executive AB
(org.nr 559496-0105)
333 33 SMÅLANDSSTENAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EAB Jobbnummer
9851906