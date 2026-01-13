Affärsområdeschef till A-Staffing Construction
A-Staffing Contruction (218 miljoner i omsättning 2024) en är en del av börsnoterade Calviks AB (publ), Nasdaq Growth Market. A-Staffing Construction har över 15 års erfarenhet av att arbeta med projektbemanning av yrkesarbetare och tjänstemän inom trä, betong/armering och anläggning. Vi arbetar med alltifrån mindre lokala projekt, nyproduktioner bostäder och kommersiella fastigheter till större infrastrukturprojekt såsom tunnlar och broar.
Företaget har länge varit ledande inom betong- och armeringsarbeten, med ett mycket gott rykte i branschen och har deltagit i flera stora projekt över hela Sverige såsom Barkabytunneln, Korsvägen-Västlänken, Kaj 16, Centralstation-Västlänken och Karlatornet mfl.
Bolaget är medlemsföretag i Byggföretagen och innehar ISO-certifikat i kvalité och miljö.
Affärsområdeschef Göteborg till A-Staffing Construction
Vi söker en drivande och erfaren ledare från bygg- eller anläggning som vill vara med och vidareutveckla en stark och väletablerad verksamhet i hela Sverige med utgångspunkt i Göteborg. Bolaget står inför en spännande fas där fokus ligger på att utveckla affären, stärka arbetssätt kring projektbemanning i stora entreprenadprojekt. Efter en period med hög belastning och organisatoriska utmaningar vill man nu växla upp genom att stärka ledarskapet, skapa struktur och fortsätta växa på ett hållbart sätt. Personen kommer att ha en central roll, i nära samarbete med VD, att skapa stabilitet, bygga långsiktiga kundrelationer och bidra till att medarbetarna växer i sina roller.
Ansvarsområde och arbetsuppgifter
Affärsområdeschefen ansvarar för att driva och utveckla affärsområdet mot lönsam tillväxt. Rollen innebär att ta ett helhetsgrepp om affären, från strategi till operativt genomförande samt bygga upp struktur, processer och arbetssätt som stödjer en hållbar och effektiv organisation.
Bidra till affärsområdets utveckling och lönsamhet
Bygga upp och vidareutveckla struktur, processer och arbetssätt för projektbemanning
Arbeta nära VD och kontorschef med affärsstrategiska frågor och kundrelationer
Följa upp pågående projekt inom betong, anläggning och bygg
Följa upp nyckeltal, resultat och kundnöjdhet.
Utveckla långsiktiga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter inom byggsektorn
Bidra aktivt till övergripande strategiarbete.
Kunskap och erfarenhet
Relevant eftergymnasial utbildning inom bygg, anläggning eller infrastruktur, alternativt motsvarande erfarenhet från branschen
Erfarenhet från ledande roll inom bygg- eller anläggningsbranschen, exempelvis som Platschef, Projektchef eller Arbetschef. Alternativt har du drivit eget byggbolag.
Önskvärd erfarenhet av betong, armering och större infrastrukturprojekt alternativt annan erfarenhet av stora projekt inom bygg
God förståelse för projektstyrning
Förmåga att bygga förtroende, driva förändring och skapa engagemang
Personliga kvalifikationer
Vi söker en trygg och erfaren ledare som skapar engagemang och förtroende. Du är kund-och lösningsorienterad och drivs av att utveckla både människor och affär. Med strategisk och handlingskraftig inställning kombinerar du långsiktigt tänkande med operativ handling. Du är kommunikativ, relationsbyggande och har god kännedom om bygg- och entreprenadverksamhet, vilket gör att du kan förstå kundernas behov och identifiera nya affärsmöjligheter.
A-Staffing Construction erbjuder
Rollen erbjuder stort ansvar och variation, med frihet att driva affären framåt och sätta tydlig riktning. Du arbetar nära ledningen i ett bolag med nytänkande, stark yrkesstolthet och en kultur som präglas av engagemang, kompetens och framåtanda. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och en plats där dina idéer och initiativ verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-01-13Så ansöker du
Frågor om tjänsten besvaras av rekryterare Ellinor Dam på A-Talent Search, ellinor.dam@atalent.se
. Intervjuer sker löpande. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
