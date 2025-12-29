Affärsdriven Konsultchef till Clockwork i Mora-Leksand
2025-12-29
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Är du affärsdriven och nyfiken på människor? Då kan jobbet som konsultchef hos oss på Clockwork vara helt rätt för dig! Hos oss får du en viktig och värdeskapande roll där du får bygga och utveckla långsiktiga relationer med företag i stora delar av länet, då våra kunder finns i både östra, västra och norra Dalarna.
I din vardag arbetar du både med att skapa nya kontakter och att vårda befintliga samarbeten. Genom att förstå kundens verksamhet och behov säkerställer du att vi levererar rätt konsultlösning. Din tid fördelas på kundbesök, affärsutveckling, administrativt arbete samt intervjuer med kandidater. I rollen ingår ansvar för hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys och kravprofil till annonsering, urval, intervjuer, referenstagning och uppföljning. Utöver detta omfattar tjänsten även personal- och arbetsmiljöansvar för våra konsulter.
På Clockwork får du möjlighet att arbeta tillsammans med ett helt gäng kompetenta och engagerade kollegor samt med branschens mest nöjda kunder. Tjänsten är på heltid och utgår från något av våra kontor i Mora eller Leksand .Profil
Vi söker dig som har en positiv inställning, ett starkt driv att utvecklas och viljan att utmana dig själv. Du älskar att bygga relationer och att skapa affärer där alla parter är vinnare - Clockwork, kunden och kandidaten. Din nyfikenhet, proaktivitet och handlingskraft gör att du tar egna initiativ och ser till att saker blir gjorda. Du har en förmåga att hantera utmaningar och olika situationer som uppstår i vardagen, både självständigt och i samarbete med andra.
En relevant akademisk utbildning och/eller erfarenhet från vår bransch inom bemanning och rekrytering är meriterande. Har du dessutom arbetat med B2B och tjänsteförsäljning är det en stor fördel. För att lyckas i rollen krävs god ledarskapsförmåga samt att du är en kommunikativ, administrativ och strukturerad person. Tjänsten kräver B-körkort.Så ansöker du
Låter det här som rätt utmaning för dig? Då vill vi gärna veta mer om dig! Varmt välkommen med din ansökan via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt dock senast 2026-01-18. Vid frågor kontakta gärna Marknadsområdeschef Maria Södergren på 0733-512769 eller maria.sodergren@clwork.se
. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
