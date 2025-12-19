Affärsdriven Customer Service till Holmen i Norrköping
Holmen AB / Kundservicejobb / Norrköping Visa alla kundservicejobb i Norrköping
2025-12-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holmen AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Ett smart och meningsfullt valVill du arbeta i en internationell miljö där hög service, struktur och teamwork står i centrum? Är du lösningsorienterad och drivs av att skapa nöjda kunder samtidigt som du bidrar till en hållbar affär? Då kan du vara den vi söker till vårt kundserviceteam i Norrköping!
Din nya arbetsplats
Holmen är ett svenskt skogsbolag med cirka 3 500 medarbetare. Vi skapar hållbara produkter från våra förnybara svenska skogar och levererar dem till kvalitetsmedvetna kunder över hela världen.
Ett av våra fyra affärsområden är Holmen Board and Paper, där över 2 000 medarbetare arbetar med innovativa och klimatsmarta lösningar. På vårt huvudkontor i Norrköping, vackert beläget vid Strömmen och bara några minuters promenad från resecentrum, arbetar cirka 90 kollegor inom affärsutveckling, marknadsanalys, försäljning, inköp, produktion och logistikplanering samt kundservice. Tillsammans skapar vi optimerade pappers- och kartonglösningar för våra kunder.
Din nya utmaning
Som Customer Service-medarbetare i Holmens internationella B2B-miljö får du en central roll i att säkerställa smidiga leveranser, starka kundrelationer och affärsnytta. Du blir navet mellan kunder och interna funktioner - och en nyckelperson för att leverera en kundupplevelse i toppklass.
Här får du möjlighet att arbeta nära några av våra viktigaste marknader och bidra till att våra kunder världen över får rätt produkt, på rätt plats och i rätt tid. Rollen kombinerar kunddialog och lösningsfokuserat arbete, där din insats påverkar hela värdekedjan.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
• Ha daglig kontakt med våra B2B-kunder i Norden, Baltikum och utvalda marknader utanför Europa.
• Driva hela orderflödet: prognoser, orderregistrering, leveransbevakning, exportdokumentation och fakturering.
• Följa upp avvikelser och arbeta lösningsorienterat med fokus på kundvärde och affären i stort.
• Samarbeta nära sälj, logistik, planering och produktion för att optimera leveranser och kundnöjdhet.
• Arbeta proaktivt med förbättringsförslag, processutveckling och implementering av nya arbetssätt.
Du blir en del av ett erfaret och engagerat team som tillsammans skapar kvalitet, struktur och långsiktiga kundrelationer.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som trivs i en dynamisk B2B-miljö där professionellt kundbemötande, struktur och ansvar är centralt. Du kombinerar noggrannhet och administrativ förmåga med ett affärsorienterat mindset och en vilja att leverera bästa möjliga upplevelse för våra företagskunder.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet av kundservice eller administration, gärna mot B2B-kunder.
• Stark systemvana och goda kunskaper i Officepaketet - särskilt Excel.
• Eftergymnasial utbildning, exempelvis YH eller högskola inom ekonomi, logistik, industri, teknik eller liknande område.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Som person är du initiativtagande, självgående och noggrann, med en naturlig förmåga att skapa struktur även i högt tempo. Du är nyfiken, trygg i dig själv och uppskattar att bidra med förbättringar samtidigt som du skapar nöjda kunder genom ett professionellt och lösningsorienterat arbetssätt. Du värdesätter samarbete och har lätt för att bygga goda relationer.
Vi erbjuder dig
Hos Holmen Board and Paper blir du en del av en värderingsstyrd organisation där hållbarhet är en naturlig del av vår affär och kultur. Vi erbjuder en roll med stort ansvar och möjlighet att påverka, i en dynamisk miljö med engagerade kollegor. Din arbetsplats ligger på vårt kontor vid Strömmen i Norrköping - en inspirerande miljö nära både stadspuls och natur. Här finns ett starkt engagemang för kompetensutveckling, och vi uppmuntrar dig att växa i din yrkesroll.
Vår kultur präglas av transparens och samarbete, där vi tillsammans skapar framtidens lösningar för kundservice. Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi vill gärna ha dig på plats så snart som möjligt. Ansök därför redan idag genom att skicka in ditt CV och svara på våra urvalsfrågor!
Ansök nu till Holmen Board and Paper och bli en del av en hållbar framtid!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien. Ersättning
Fast månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen AB
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/sv Arbetsplats
Holmen Kontakt
Customer Service Manager
Katarina Granö katarina.grano@holmen.com Jobbnummer
9655955