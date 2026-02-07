Affärschef, Port of Skellefteå
2026-02-07
Port of Skellefteå står mitt i en stark expansionsfas med ett helt nytt hamnområde på väg att invigas. Verksamheten skalar upp och i takt med det bygger vi en ny organisation. Som en del av den utvecklingen inrättar vi nu en ny roll, affärschef, där du får ett samlat kommersiellt ansvar.
Affärsmässighet, ökade volymer och långsiktiga samarbeten präglar uppdraget. Som affärschef får du en nyckelposition där du bygger upp hamnens affärer från grunden och kopplar kundernas behov till hamnens tekniska, logistiska och operativa möjligheter.
Port of Skellefteå befinner sig samtidigt i slutfasen av en omfattande utbyggnad och modernisering. Med investeringar på cirka 1,4 miljarder kronor kliver du in i en verksamhet med stora möjligheter framåt.
DIN ROLL?
Som affärschef har du?ett övergripande?ansvar för att utveckla, förvalta och följa upp hamnens affärer och kundrelationer. Du driver kunddialoger, arbetar fram och förhandlar avtal samt säkerställer att affärerna utvecklas på ett lönsamt och långsiktigt hållbart sätt. Rollen spänner över hela kedjan, från att identifiera nya marknadsmöjligheter, och att forma nya affärsupplägg, till att utveckla befintliga samarbeten och följa upp volymer, relationer och resultat.?
Du är länken mellan kundernas verksamhet och hamnens interna kompetenser och spelar en central roll i att positionera hamnen kommersiellt i en föränderlig och växande marknad.?I uppdraget ingår även att vara drivande i hamnens affärsmässiga strategi och marknadspositionering, med fokus på förtroende, närvaro och långsiktiga partnerskap.?
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET?
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat arbete med affärs- och verksamhetsutveckling där ansvar för affärer, kundrelationer och avtal varit en tydlig del av ditt uppdrag.?
Du har mycket god ekonomisk förståelse och kan bedöma affärer ur ett långsiktigt perspektiv.?Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift och kan använda dig av engelska i professionella sammanhang.?
Det är meriterande om du har högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis ekonomi, samhällsvetenskap eller teknik, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Erfarenhet från logistik, transport, industri eller närliggande branscher där komplexa affärer och många intressenter möts är även det meriterande. Erfarenhet av att arbeta i en verksamhet i tillväxt eller förändring, liksom tidigare ledarroll, ses också som ett plus.?
Som person är du affärsmässig och trygg i dialoger. Du har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer, samtidigt som du har integritet och står stadigt i förhandlingar och prioriteringar. Du samarbetar gärna, kommunicerar tydligt och har ett analytiskt förhållningssätt där du ser samband och helhet även i komplexa sammanhang.?
DIN NYA ARBETSPLATS?
Du blir en del av Port?of?Skellefteå, en viktig nod för regionens industri, transporter och samhällsutveckling. Här arbetar vi nära både kunder och interna funktioner i en organisation som präglas av framtidstro, utveckling och korta beslutsvägar. Skellefteås starka tillväxt och den gröna omställningen skapar nya möjligheter och ställer samtidigt höga krav på affärsmässighet, samarbete och långsiktighet.?
Som arbetsgivare erbjuder vi en stabil grund, engagerade kollegor och möjlighet att vara med och forma något som är under tydlig uppbyggnad.?
BRA ATT VETA?
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
Hör gärna av dig till oss om du har frågor och funderingar om arbetet.
