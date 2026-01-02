Aerospace Engineer
2026-01-02
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Aerospace Engineer på uppdrag av vår klient.
Engine Modules ansvarar för teknisk produktsupport och utveckling av flera centrala motormoduler: Fläkt, Kompressor, Brännkammare, Låg- och Högtrycksturbin samt Efterbrännkammare. Teamet arbetar med analyser, utredningar och förbättringar av hårdvara och funktionalitet och har en stark kompetensbas inom motorteknik. Avdelningen växer på grund av ökade satsningar på framtida motorutmaningar.RollenSom ingenjör i teamet arbetar du med både certifierade motorer och nästa generations flygmotorer. Typiska arbetsuppgifter inkluderar:
Planera och genomföra tekniska utredningar på modulnivå.
Utföra grundorsaksanalyser på skador och deras påverkan på motorsystemet.
Uppdatera och motivera ritningar, manualer och annan designdata.
Definiera kvalificeringskrav inför produktion, produktionsändringar och reparationer.KvalifikationerKrav:
Högskoleingenjör inom relevant tekniskt område.
Stark teknisk kompetens samt goda kunskaper i svenska och engelska.Meriterande:
Civilingenjörsexamen (M.Sc.).
Erfarenhet av motorer, produktutveckling eller produktsupport.
Bakgrund från flygindustrin eller annan säkerhetskritisk industri.
Kunskap inom tillverkningsteknik.Personliga egenskaperDu har stort intresse för flygmotorer, är analytisk, ansvarstagande och bekväm både självständigt och i team. Du kommunicerar väl och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
ÖvrigtSvenska är ett krav.
Övrig Information :
Uppdragsstart: ASAP
Arbetsmodel : På plats
Uppdragslängd: 12 mån
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
