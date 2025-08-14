Advokat/Biträdande jurist
2025-08-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Advokatbyrån Baaken AB i Malmö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Om Oss
ADVOKATBYRÅN BAAKEN söker förstärkning. Idag består byrån av en advokat, biträdande jurist, kontorschef samt advokatsekreterare. Vi är en väletablerad advokatbyrå med familjär stämning. Vi arbetar med brottmål, familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och tvistemål.
Byrån har idag sitt huvudkontor i Malmö samt mottagningskontor i Helsingborg. ADVOKATBYRÅN BAAKEN tar sig ann uppdrag i hela Sverige. Hos oss får du arbeta med många olika spännande uppdrag, självständigt och i grupp.
Utmärkande för vår arbetsplats är att våra dagar fylls med humor och högt i tak!
Vem är du?
Vi söker nu en advokat eller biträdande jurist till vårt kontor i Malmö. Vi ser gärna att du är självgående och har processerna med minst 1 års erfarenhet från advokatbyrå. Tingstjänstgöring är meriterande.
Du kommer att arbeta med ett flertal rättsområden i nära samarbete med övriga kollegor på byrån. Vi söker dig som har en god förmåga att möta människor i olika situationer. Du ska även vara flexibel, ambitiös, noggrann och initiativrik. Du är prestigelös men har hög integritet och ett genuint intresse för juridiken. Du bör även ha en önskan och ett driv att växa och axla advokatrollen som biträdande jurist.
Du kommer att företräda dina egna klienter samt bistå dina kollegor i deras ärenden vid behov. Språkkunskaper utöver svenska och engelska är meriterande. Svensk juristexamen är ett krav.
Tjänsten
Din arbetsplats kommer att utgå från huvudkontoret i Malmö, men vid behov kan du förväntas att även arbeta från kontoret i Helsingborg. Arbetet innebär att du kommer resa till domstolar runt om i Sverige samt besöka klienter som befinner sig på olika platser i landet.
Tjänsten omfattar heltid med lön enligt överenskommelse. Tjänsten kan tillträdas omgående eller enligt överenskommelse.
Hanteringen av ansökningar och intervjuer sker löpande och vi ser fram emot att få ditt CV och personligt brev så snart som möjligt då tjänsten tillsätts omgående. Välkommen att skicka din ansökan på mejl till Erik Baaken på info@baaken.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@baaken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Advokatbyrån Baaken AB
(org.nr 556928-9126)
Kalendegatan 18 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Baaken Ab, Adv Byrån Jobbnummer
9458654