Ads Specialist
Viasales AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-01-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viasales AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en datadriven kreatör med känsla för digital annonsering och konvertering?
Hos VIASALES blir du en nyckelspelare i vårt marknadsteam där vi bygger en modern content assembly line. Här kombinerar du analys och strategi med kreativt testande och ser till att våra kampanjer levererar maximal räckvidd, synlighet och konvertering.
Rollen
Som Ads Specialist ansvarar du för att planera, sätta upp, optimera och följa upp våra digitala kampanjer i flera kanaler. Du arbetar tätt ihop med vårt content- och sociala mediateam och omvandlar data till resultat genom smart annonsering.
Du är den som:
Fångar upp insikter från datan.
Testar och skalar vinnande annonser.
Ser till att våra budskap får genomslag - rätt kanal, rätt målgrupp, rätt tid.
Ditt ansvar
Paid Media: Sätta upp, optimera och analysera annonser på Google, Meta och TikTok.
Kampanjstrategi: Utveckla funnels, A/B-tester och retargeting-flöden som driver leads och konverteringar.
Content-samarbete: Jobba nära vårt film- och SoMe-team för att utveckla engagerande annonsmaterial.
SEO & Webbplatsoptimering: Bidra till att stärka och optimera våra hemsidor.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av Google Ads, Meta Ads och TikTok Ads.
Förstår SEO och webboptimering.
Är både strategisk och kreativ - kan analysera datan och samtidigt testa nytt.
Är självgående men också en lagspelare som gillar att vinna tillsammans.
Varför VIASALES?
En nyckelroll i ett växande marknadsteam inom Blackfish-koncernen.
Frihet att kombinera analys och strategi med kreativt testande.
En arbetsmiljö präglad av prestation, utveckling och entreprenörskap.
Möjlighet att växa långsiktigt i en koncern som bygger framtidens bolag.
Blackfish är en växande företagsgrupp med fyra bolag under samma tak, VIASALES, RiseRank, Tickital och Sosafe. Våra verksamheter sträcker sig från försäljning och digital marknadsföring till säkerhetstjänster och lokal SEO. Vi är en snabbrörlig koncern med stark entreprenörsanda, hög förändringstakt och korta beslutsvägar.
För frågor, kontakta:
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7109602-1806318". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), https://jobb.viasales.com
116 29 (visa karta
)
116 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Viasales Jobbnummer
9702892