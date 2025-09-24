Administratörer till Stockholm!
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker två administratörer för ett konsultuppdrag till vår offentliga kund i centrala Stockholm. Drivs du av att arbeta med administrativa arbetsuppgifter i en serviceinriktad roll?
Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:
* bemanna bostadsanpassningens kundtjänst via telefoni cirka 2,5h per dag måndag - torsdag
* hantera förfrågningar via telefon eller e-post
* expediera och debitera bygglovsärenden
* administrera ärenden inom avdelningens verksamhetsområden.
Även andra förekommande administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma.
Vem är du?
Vi önskar att du uppfyller nedan krav:
* relevant avklarad gymnasieutbildning
* tidigare arbetslivserfarenhet relevant för rollen
* erfarenhet av att producera texter, rapporter, brev och protokoll
* mycket god allmän systemvana samt mycket goda kunskaper i MS Office
* goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Meriterande för uppdraget är om du uppfyller:
* kunskaper i engelska eller annat språk.
Personliga egenskaper kommer att tas i beaktning. För att passa i rollen behöver du ha god leveransförmåga och har lätt att sätta sig in i nya arbetsuppgifter. Du är en lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och för helheten och resultat. Du är strukturerad, ordningsam och har en god känsla för detaljer. Vidare är du lyhörd, prestigelös och har ett genuint serviceinriktat förhållningssätt.
Du erbjuds
Ett konsultuppdrag på heltid 100% från och med 2025-10-08 tom 2025-12-31. Arbetstider är mellan 08:00-16:30. Placeringsort för utförandet sker på plats vid kundens kontor på Kungsholmen, bedömning om möjlighet till distans får ske löpande. Du kommer att bli anställd av Jurek Talents AB och vara uthyrd till vår kund.
Vid frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Elvira Björebäck, på elvira.bjoreback@jurek.se
Om verksamheten
Jurek Rekrytering & Bemanning är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, administration samt marknad och management.
Då urvalsprocessen sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Elvira Björebäck Elvira.Bjoreback@jurek.se Jobbnummer
9525096