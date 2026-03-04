Administratör, vikariat
Statens institutionsstyrelse / Administratörsjobb / Hässleholm Visa alla administratörsjobb i Hässleholm
2026-03-04
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Hässleholm
, Perstorp
, Höör
, Örkelljunga
, Lund
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Hässleholm är en låsbar institution med fyra behandlingsavdelningar, två avdelningar för mottagning och behovsbedömning (MBB) samt en öppen TFCO-enhet. Vi tar till övervägande del emot skolpliktiga pojkar men även flickor, med pågående kriminalitet och i vissa fall missbruk.
Under 2026 har vi möjlighet att utöka vår bemanning i administrationen på grund av att vi startar upp nya avdelningar och därmed behöver rekrytera och introducera många nya medarbetare.
Tjänsten kommer initialt fokusera mycket på just rekrytering och introduktion men du som anställs kommer även att tas i anspråk för andra administrativa uppgifter och tjänsten kan förändras under årets gång utifrån behovet av uppgifter där vi behöver förstärkning.
Du kommer jobba i en arbetsgrupp på strax över 10 personer där du arbetar i tätt samarbete tillsammans med främst HR-administratör, utbildningssamordnare och andra administratörer. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
• Ansvar för hela den administrativa delen i rekryteringsprocessen för specifika annonser, inkluderat; annonsframtagande, gallring av kandidater, kommunikation med kandidater inför och efter intervjuer, referenstagning, samordning av intern kontakt mellan ansvariga för lönesättning, inbokning till introduktion, mm
• Samordna och delta i gruppintervjuer samt enskilda intervjuer vid behov
• Ansvara för vår veckolånga introduktionsutbildning för nyanställda där du självständigt och i samarbete med övriga inblandade instruktörer planerar upplägg och utförande. I dagsläget går introduktions-veckorna varannan vecka och kommer göra så hela våren, efter sommaren hålls de en gång i månaden.
• Ha kontakt med samarbetspartner kring rekrytering och praktik och verka som ambassadör för verksamheten utåt, t.ex genom att hålla informationsföreläsningar på yrkeshögskolor
• Vid behov stötta upp i vår reception med förekommande uppgifter, t.ex posthantering och inköp.
• Vid behov stötta upp i ekonomiadministration med förekommande uppgifter, t.ex. fakturahantering och rekvisitioner.
• Vid behov stötta upp med övrig administration, t.ex. diarieföring och arkiveringKvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning med inriktning administration, alternativt utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som SiS bedömer likvärdig
• Erfarenhet av administrativ tjänst i närtid
• Erfarenhet av att arbeta med rekrytering
• Ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet
Meriterande
• Erfarenhet av att samordna utbildningar i någon form
• Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig verksamhet, gärna inom statlig myndighet
• Erfarenhet av arbete i Reachmee, Proceedo och UBW
• Erfarenhet av arbete med intern service och stöd till chefer och verksamhet
• God förståelse kring regelverk och styrning inom statlig rekrytering
• Erfarenhet från arbete med vård av ungaDina personliga egenskaper
Du behöver vara flexibel och prestigelös utifrån att verksamheten kan ha toppar i olika administrativa områden under olika perioder, och du kan behöva tas i anspråk för allt möjligt enligt ovan.
Vår verksamhet är föränderlig så det är viktigt att du du har förmåga att jobba i högt tempo och samtidigt skapa dig en överblick över helheten och själv kunna prioritera. Dina många kontaktytor kräver också att du har en god kommunikativ förmåga och en hög servicekänsla, såväl gentemot externa kontakter som kollegor och andra interna samarbetsfunktioner.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet i den här tjänsten.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning till och med 2026-12-31, start omgående. Arbetstiderna är mellan 08:00 - 16:30, med möjlighet till flextid.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Administrativ chef
Emma Camper emma.camper@stat-inst.se 0104535308 Jobbnummer
9776149