Administratör till vår kund i Varberg!
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Vi söker en kvalificerad Administratör till vår kund i antingen Varberg, Östhammar eller Solna! Du kommer i rollen ingå i deras Onboardingteam!
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Ansvarig för onboarding/stay-onboard/offboarding
• Beställning av behörigheter, tillträden, accesser, utrustning, mm
• Kontakter med Tillträdesfunktionen på respektive site
• Lotsa leverantörer inom tillträdeshantering och säkerhetsprövningsarbetet
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Administratör är ett konsultuppdrag på heltid med start i maj 2026 och beräknas pågå i 6 månader. Det finns möjlighet till eventuell förlängning.
Det finns möjlighet till distansarbete men man förväntas vara på kontoret minst tre dagar i veckan.
Krav för tjänsten:
• 3-5 års erfarenhet av liknande arbete
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Mer än fem års arbetslivserfarenhet inom området administration
Om dig
Vi söker dig som är:
• Noggrann
• Lösningsfokuserad
• Engagerad, driven och stresstålig
• God kommunikatör i både tal och skrift
• Strukturerad
• God samarbetsförmåga, öppen och ödmjuk
Säkerhetsklassat uppdrag
Observera att detta uppdrag är säkerhetsklassat, då kunden bedriver säkerhetskänslig verksamhet. En säkerhetsprövning, inklusive bakgrundskontroll, kommer därför att genomföras på slutkandidaten. Kandidaten kommer även genomgå en säkerhetsprövning.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-04-02.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
171 41 SOLNA
Adecco Kontakt
National Recruiter
Hannah Trollsås Hannah.Trollsas@adecco.se Jobbnummer
9828640