Administratör till vår kund i Solna
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-02-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Vi söker en Administratör till vår kund i Solna! I denna roll är det tänkt att genomföra den planerade utbildningsplanen för 2026 samt genomföra andra administrativa uppgifter åt avdelningen och enheten. Huvudsakligen handlar det om att planera, utföra och följa upp utbildningarna inom beslutad utbildningsplan 2026 för enheten. Detta innebär att hålla kontakt med föreläsarna, deltagarna inför respektive utbildning för att förbereda lokal, ev förtäring, följa upp ekonomisk utifrån fakturering för genomförda utbildningar (lokal, material, förtäring) samt samla in deltagarnas upplevelse genom enkät efter genomförande.
Kollegor man stöttar är placerade i hela landet. I den här rollen rapporterar man till chefen för projektkontoret. Intressenterna finns främst inom deras investeringsverksamhet, placerade geografiskt i hela landet. I rollen ingår det kontakt med chefer och medarbetare på alla nivåer.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Administrativt stötta andra medarbetare på bolaget, bland annat programledaren, med ex. mötesbokning & anteckningar vid möten
• Förbereda presentationer, möten och annat rapportmaterial
• Övergripande uppföljning av programmet
• Projektstöd avseende ekonomi & tid- och resursplanering
• Dokumenthantering & behörighetsfrågor
• Sammanställning av data
• Riskhantering inom investeringsprogrammet
• Verksamhets- och programutveckling
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Administratör är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-04-06 och beräknas pågå till och med 2026-09-30.
Krav för tjänsten:
• gymnasium eller likvärdig utbildning
• arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter som nämns ovan
• goda kunskaper i IT-system, såsom MS Office
• kunna planera, samordna och vara strukturerad för att uppfylla åtaganden i linjen med beslutad utbildningsplan
• ha kundfokus för att bygga goda relationer med kollegorna vi stöttar och utbildarna som utbildar åt oss
• anpassningarbar för att kunna matcha skiftande behov i olika situationer
• affärsinsikt för att kunna följa upp ekonomiskt genomförandet av utbildningsplanen
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-02-20.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
169 79 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Hannah Trollsås Hannah.Trollsas@adecco.se Jobbnummer
9747175