Administratör till VA/Hamnavdelningen, semestervikariat
Karlskrona kommun / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2025-12-10
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en administratör till enheten Hamn som dagligen hanterar kommunens båtplatser, privata bryggor, sjöbodar och redskapshallar.
Som administratör har du daglig kontakt med våra kunder, i huvudsak via telefon och mejl.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är varierande, t.ex. att jobba med hantering av båtplatser och privata bryggor. Det förekommer också viss fakturering, påminnelser samt kravhantering.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning inom administration/ekonomi.
Erfarenhet av arbete med kundsupport/-kontakt, samt erfarenhet av ekonomiuppgifter, t.ex. kontering, bokföring och avstämning är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana
Det är också meriterande om du har erfarenhet av:
MS Office, Future, Puzzel, Visma.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Kontakt
Enhetschef
Göran Hallström 0455-303190 Jobbnummer
9637327