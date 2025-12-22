Administratör till Utbildningskansliet
2025-12-22
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Karolinska Institutet är världskänt för sin forskning och utbildning inom odontologi och tandvård.
På Campus Flemingsberg finns den senaste tekniken. Här utbildar vi tandhygienister, tandläkare, specialisttandläkare, forskare och har Kompletterande Utbildning för Tandläkare, KUT.
2023 rankades vårt tandläkarprogram som nummer fem på en lista över världens universitet. Merparten av studenternas kliniska utbildning sker vid någon av Universitetstandvårdens sju tandvårdskliniker. Vid institutionen för odontologi bedrivs både den teoretiska delen - och spetsforskning.
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 vilket innebär ett ständigt förbättringsarbete för minskning av negativ miljöpåverkan. Välkommen till oss, vi är cirka 270 medarbetare som gör skillnad.
Vill du arbeta med administration i en dynamisk utbildningsmiljö?
Utbildningskansliet vid Institutionen för odontologi är en stödfunktion för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Vi arbetar framförallt med administration av utbildningsprogram och kurser, studentärenden samt studievägledning. Vi söker nu en administratör till vårt team.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med oss.
Din roll
Som administratör kommer du att hantera kansliets avdelningsadministration, bokning av lokaler för våra program samt andra varierande utbildningsadministrativa uppgifter. En stor del av arbetet utförs i administrativa system. Du har egna arbetsuppgifter och ansvarsområden samtidigt som du har ett nära samarbete med andra administrativa funktioner på kansliet, liksom med studierektorer och lärare. Du förväntas medverka till att förbättra och skapa processer och rutiner för en effektiv administration. Arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
Kvalifikationer
- Gymnasieexamen
- Minst ett års erfarenhet av administrativt arbete
- God datorvana och kunskap om Officepaketet
- Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift
Meriterande
- Erfarenhet av administrativt arbete inom högskola/universitet
- Erfarenhet av universitetsadministrativa system, särskilt TimeEdit, Ladok, Drupal och Canvas
- God förmåga att kommunicera på engelska i både tal och skrift
Vi söker dig som är strukturerad och noggrann med god planeringsförmåga. Du kan arbeta självständigt, ta eget ansvar och initiativ, samt är flexibel och positiv till nya och varierande arbetsuppgifter. Du har ett genuint intresse för att ge stöd och service och uppskattar en roll där du har många kontakter med andra. Eftersom du kommer att ingå i flera arbetsgrupper är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Flemingsberghttps://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutet Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast den 9:e januari 2026.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-5350/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi Kontakt
Paula Karlsson, kanslichef paula.karlsson@ki.se Jobbnummer
9660370