Administratör till utbildningsenhet på deltid - Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Kontorsjobb i Stockholm

Jurek Rekrytering & Bemanning AB / Kontorsjobb / Stockholm2021-04-07Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.Vår kund, som är verksam inom utbildning, har en högre arbetsbelastning under en vecka var femte vecka i och med kursstarter. Därför söker vi nu dig som vill och har möjlighet att arbeta 50 % under fyra veckor och stötta upp heltid som projektadministratör var femte vecka.2021-04-07Du arbetar i nära samarbete med ett framgångsrikt team av projektadministratörer med uppgift att säkerställa effektivitet och kvalitet i kontakten med våra uppdragsgivare och elever.I rollen som projektadministratör är du vår kontaktperson mot uppdragsgivare, kommuner och elever. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att administrera antagning, uppföljning och betygshantering samt att ge support till våra elever, lärare och uppdragsgivare via besök, telefon och mejl.Vem är du?Vi söker dig som har en annan sysselsättning vid sidan, kanske studerar du på distans med hög flexibilitet eller har du kanske ett annat deltidsarbete där detta skulle passa bra.Vi söker dig som är kvalitetsmedveten och strukturerad. Du har några års erfarenhet från administrativa arbetsuppgifter, med stor fördel har du erfarenhet från support mot såväl interna medarbetare och kunder. Har du sedan tidigare arbetat inom skolvärlden är detta meriterande, särskilt om du har erfarenhet från Komvux.Som person är du engagerad och driven och trivs att arbeta i ett högt tempo. Du är serviceinriktad och har stort kundfokus där du också har en förmåga att göra information lättillgängligt, både i skrift och muntligen.Du erbjudsDetta är ett konsultuppdrag med start omgående där du förväntas kunna arbeta 50 % under en fyra veckors period för att var femte vecka arbeta 40 h i och med varje kursstart. Vår kund sitter centralt på Medborgarplatsen i Stockholm.Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Evelina Thimper på evelina.thimper@jurek.se Om JurekJurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.