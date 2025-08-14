Administratör till Tullverket i Göteborg
Nu söker vi en stabil och kommunikativ administratör till Tullverket i Göteborg. I rollen som administratör / kundrådgivare kommer du framför allt att besvara frågor från kunder, främst via telefon och webbformulär. Du kommer att ha en aktiv roll i att vägleda kunderna så att de får tydliga och korrekta svar på sina frågor. Arbetet innebär även ett nära samarbete med olika funktioner och verksamheter inom myndigheten, för att säkerställa att kundernas behov tillgodoses på bästa sätt. För att lyckas i rollen förväntas du också kontinuerligt fördjupa och underhålla dina kunskaper inom olika områden.
Du kommer att ingå i en befintlig arbetsgrupp som idag består av nio personer, varav två är konsulter. Gruppen består av både män och kvinnor i åldrarna cirka 30-50 år, och samtliga är placerade på Tullverket i Göteborg. Denna grupp utgör en del av kundmötesenheten, som totalt omfattar omkring 45 medarbetare.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som administratör är ett konsultuppdrag på heltid som beräknas påbörjas 15/10 2025 och förväntas pågå tom ett år framåt. Därefter finns möjlighet till eventuell förlängning av uppdraget i 1+1 år.
Arbetet utförs huvudsakligen på plats i Tullverkets lokaler i Göteborg. Möjlighet till distansarbete finns med upp till två (2) dagar per vecka efter överenskommelse med ansvarig chef.
Krav för tjänsten:
• Minst 3-årigt gymnasium
• Minst 2 år av arbete i kundnära verksamhet såsom t.ex. kundservice
• Erfarenhet från service och tjänster i digitala kanaler
• Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska
• Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska språket
• Erfarenhet av moderna kundhanteringssystem
• Kunnig inom service och kundbemötande
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av tull- eller speditionsarbete
• Erfarenhet av rådgivning kring tull- och/eller handelregler
Om dig
För att lyckas i rollen som administratör tror vi att du är stresstålig och stabil. Du behåller ditt lugn även vid hög arbetsbelastning, och kan hantera många inkommande samtal samtidigt som du levererar god service. Du kommunicerar tydligt, strukturerat och anpassar din kommunikation efter kundens kunskapsnivå. Vidare är du ansvarstagande och noggrann vilket bidrar till att du tar ansvar för dina ärenden och respekterar arbetstider och schema.
Om Tullverket
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Tullverket förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Tullverkets uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har idag cirka 2 500 anställda. Tullverket verkar i hela landet, men finns främst vid gränsorter med större resande- och godsflöden, i huvudsak i Stockholm, Göteborg och Malmö-
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-08-27.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
