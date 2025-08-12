Administratör till Stöd och behandling
2025-08-12
Tillsammans, med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad. Så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Tänker du också i de banorna? Är du också galet intresserad och duktig på administration? Är du då kanske vår nya kollega?
Socialförvaltningen i Järfälla kommun ansvarar för områdena äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg (IFO) samt vård och omsorg. Inom IFO är vi många engagerade och kompetenta medarbetare som finns till för våra invånare och som vill erbjuda en socialtjänst med god kvalitet. Inom socialtjänstens öppenvård, Stöd-och behandling arbetar vi med barn, ungdomar, vuxna och familjer. Vi arbetar förbyggande, behandlade och med råd-och stödinsatser till kommunens invånare.
Vi behöver nu en riktigt grym administratör som vill arbetar med allt och lite till inom administration. Tjänsten är ett vikariat på minst ett år. Det kommer att vara tufft, det kommer att vara stundtals förvirrande och det kommer att vara roligt! Och det bästa är, att vi löser det mesta tillsammans.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Som administratör hos oss blir din huvudsakliga arbetsuppgift att vara ett administrativt stöd till hela verksamhetsområdet Stöd-och behandling. Du kommer främst att arbeta nära verksamhetsområdets sex chefer. Detta innebär framförallt att vara ett chefstöd i arbetet med ekonomi, uppföljning och fakturahantering, kontakt med leverantörer. Du kommer också att ansvara för beställningar, personaladministration, introduktion för nyanställda, föra protokoll på möten, statistikframtagning, sammanställning av dokumentation samt annan sedvanlig administrativ service. Och det är här det kan bli flummigt, annan sedvanlig administrativ service kan nog egentligen vara lite vad som helst som dyker upp. Och då blir din uppgift att hitta en lösning. Ofta finns lösningen i organisationen redan, så då gäller det att våga ta hjälp av andra. En viktig arbetsuppgift är med andra ord att samarbeta.
Vi använder oss av verksamhetssystemet Procapita, ekonomisystemet Raindance, uppföljningssystemet Hypergene och personalsystemet Visma.Kvalifikationer
Som administratör hos Stöd -och behandling är du en mycket uppskattad kollega. Du ska ha arbetat med kvalificerade administrativa arbetsuppgifter sedan tidigare och förstå vad en god administration kan skapa. Det är önskvärt att du gjort detta inom en kommunal verksamhet, gärna inom en socialförvaltning. Gymnasieutbildning är ett krav.
Du ska även ha erfarenhet och kunskap om ekonomisk administration och statistik samt personaladministration.
Arbetet förutsätter att du är serviceinriktad, trygg och stabil, har god samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Det är viktigt att du trivs med att vara självgående och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, vad som helst kan hända och det kommer med stor sannolikhet hamna i ditt knä. Du inser att verksamheten finns till för våra kommuninvånare och agerar utefter det.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har mycket goda datakunskaper. Du är positiv, engagerad och gillar att ge service! Och du är inte rädd att ta nya kontakter för att lösa utmaningar.
Så, kortfattat. Är du ett administrativt geni med erfarenhet av ekonomi, kom och jobba med oss!
