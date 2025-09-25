Administratör till Skogsbrynets särskilda boende
2025-09-25
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar! Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Är du serviceinriktad, strukturerad och trivs med att lösa vardagens pussel? Då kan du vara vår nya administratör!
Vi söker dig som vill vara en viktig del i vår verksamhet på Skogsbrynets särskilda boende inom äldreomsorgen i Östra Göinge kommun. Här får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team och bidra till en meningsfull vardag för våra boende och medarbetare.
Som administratör ansvarar du för att stötta verksamheten med bemanning, schemaläggning och planering. Du arbetar nära enhetschef och kollegor och har en central roll i att skapa struktur och hantera administration i det dagliga arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Bemanningsplanering på kort och lång sikt
• Schemaläggning och semesterplanering
• Övriga administrativa uppgifter kopplade till enheten
• Stöd till chef och medarbetare i olika systemKvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning som arbetsgivaren finner relevant för uppdraget. Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete såsom bemanning och schemaläggning.
Du har grundläggande datorvana och erfarenhet av arbete i IT-baserade system. Det är meriterande med kunskap i Visma, Medvind, Intraphone, Treserva eller liknande.
Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i arbetet behöver du god förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket såväl i tal som i skrift.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, självgående och tycker om att arbeta i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter. Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta och ser till helheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, särskilt din förmåga att planera, prioritera och bidra till en god arbetsmiljö.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan senast 12 oktober 2025. Urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Månadslön Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
