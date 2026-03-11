Administratör till Servicekontor i Stenungssund
2026-03-11
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden. Vidare finns det fyra regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och gränspolisenheten, ett regionkansli, verksamhetsnära HR och Kommunikation samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Polisområde Fyrbodal är ett av fem polisområden i Polisregion Väst. Polisområde Fyrbodal sträcker sig över 17 kommuner och är indelat i tre lokalpolisområden: västra Fyrbodal, östra Fyrbodal och södra Fyrbodal. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli.
Nu söker vi en administratör till vårt servicekontor.
Tjänsteresor och arbete inom polisområdets övriga orter kan förekomma vid verksamhetsbehov. Vid anställning kommer du att genomföra en nationell obligatorisk utbildning på ca två veckor där kravet är att du blir godkänd och certifierad för att kunna arbeta som administratör. Utbildningen kommer att ske när det finns tid och plats.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Tjänsten som administratör innebär att ditt huvudsakliga ansvarsområde och arbetsuppgift blir att arbeta med passhandläggning. Du kan också få arbeta med övriga arbetsuppgifter som är förekommande i en polisreception såsom ta emot och hjälpa besökare i receptionen, besvara telefonsamtal och mail, hantering av hittegods och anmälningsmottagning.
Arbetet som passhandläggare sker i direkt kontakt med besökare som uppsöker polisen för att ansöka om pass eller nationellt ID-kort, samt för att hämta ut resehandlingar. Som passhandläggare är du representant för myndigheten och handlägger i enlighet med gällande lagar och förordningar som t.ex. Passlagen, Passförordningen, Förordningen om nationellt ID-kort samt Förvaltningslagen.
Du blir myndighetens ansikte utåt och kan vara besökarens första och enda kontakt med polisen. Du kommer möta människor som har råkat ut för svåra händelser. Våra besökare ska känna sig trygga och väl omhändertagna i kontakten med oss. Du ska kunna informera, vägleda och ge råd på ett enkelt och begripligt sätt. Varje besökare ska bemötas objektivt och professionellt utifrån sitt ärende. Du ska vara allmänheten behjälplig oavsett frågor.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• gymnasieexamen eller motsvarande, alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av att i närtid och under sammanlagt ett år arbetat i serviceyrke där du mött dina kunder personligen t.ex. inom reception och butik.
• god datorvana och lätt för att lära dig nya IT-system
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• körkort för manuell växel
Det är meriterande om du även har:
• tidigare erfarenhet av att handlägga ansökan om pass och nationellt ID-kort inom Polismyndigheten
• tidigare erfarenhet av att arbeta inom Polismyndigheten
• tidigare erfarenhet av att arbeta i verksamhet med myndighetsstrukturer
• tidigare erfarenhet av att i arbetet bemöta personer i utsatta situationer
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är utåtriktad och har viljan att ge god service till allmänheten. Du är flexibel, noggrann och har förmåga till att prioritera. Arbetstempot är ofta högt, vilket även ställer krav på stresstålighet. Du är en god företrädare för polisen, agerar rättssäkert och arbetar för att stärka myndighetens förtroende hos allmänheten. Då du kommer i kontakt med många besökare, så är det är viktigt att du är kommunikativ.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Stenungssund
Arbetstid: Dagtid med flextid. Kvällstjänstgöring förekommer.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Administratör
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
