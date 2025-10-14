Administratör till Saab
2025-10-14
Publiceringsdatum2025-10-14Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Arbetsuppgifter
Som administratör på Saab kan tjänstens inriktning variera beroende på behov i organisationen. Det innebär att du kan arbeta brett inom administration eller mer specialiserat inom ett visst område.
Oavsett uppdrag kommer du att vara en viktig del av verksamheten på Saab. Du blir en central stödfunktion för många inom organisationen, vilket ger dig ett brett kontaktnät och en god inblick i företagets verksamhet. Arbetsdagarna är varierande och ingen dag är den andra lik. Rollen är utvecklande och mångsidig, där du får möjlighet att stötta verksamheten både i stort och smått.
Exempel på arbetsuppgifter som kan ingå i rollen;
Arbeta med dokumenthantering och dokumentgranskning i olika system
Koordinera och planera aktiviteter samt arrangera möten och resor
Deltar i flera olika möteskonstellationer och tar mötesnoteringar
Hantera interna förhyrningar och tillträdesbehörigheter
Administrera kontrakt, inklusive registrering av avtal och förlängningar/avslut
Ge administrativt stöd till chefer och medarbetare
Hantera beställningar i Saabs inköpssystem Profil
För tjänsten som administratör på Saab söker vi dig som är positiv, social och kundorienterad, med stort eget driv och initiativförmåga. Du är välorganiserad, har lätt för att samarbeta och kommunicera, och motiveras av att stötta både verksamheter och människor. Rollen innebär att arbeta i en administrativ funktion där fokus ligger på att skapa struktur, ge service och bidra med din kompetens i en dynamisk och utvecklande miljö.
Vi ser att du har:
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom industrin
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda systemkunskaper och vana vid Office-paketet
Meriterande med högskoleutbildning inom relevant område (t.ex. ekonomi, teknik, personalvetenskap, administration)
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
Anställningen är initialt ett konsultuppdrag, men med goda förutsättningar till en anställning direkt på Saab. Detta innebär att du blir anställd på Skill men utför ditt uppdrag och arbete hos vår kund Saab. Start för tjänsten är omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jonna Svenson jonna.svenson@skill.se
. Vi tillämpar löpande urval så tveka inte på att söka tjänsten redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
