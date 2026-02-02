Administratör till reception, sommarvikariat
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorg / Receptionistjobb / Vänersborg Visa alla receptionistjobb i Vänersborg
Publiceringsdatum2026-02-02Beskrivning
Individ- och familjeomsorgen inom Socialförvaltningen i Vänersborgs kommun söker nu en sommarvikarierande administratör till vår reception.
Individ- och familjeomsorgen i Vänersborg har ca 130 anställda. Receptionen är vårt ansikte utåt. Verksamheten är indelad i fem enheter: Barn- och ungdomsenheten, Familjeenheten, Råd- och stödenheten, Vuxenenheten samt Försörjningsstödsenheten. Receptionen representerar hela individ- och familjeomsorgen, men tillhör organisatoriskt Försörjningsstödsenheten.
Varmt välkommen till ett spännande sommarjobb på en trevlig arbetsplats i ett inkluderande klimat, där du kan känna dig välkommen, trygg och inspirerad!Dina arbetsuppgifter
Som administratör i receptionen inom vår individ- och familjeomsorg arbetar du med service och administrativa arbetsuppgifter. Serviceuppdraget innebär att du dagligen möter, vägleder och ger service till Vänersborgs kommuninvånare, både vid besök och via telefon. De administrativa arbetsuppgifterna handlar bl.a. om inkomna handlingar, beställningar, lokalfrågor, handhavande vid utbetalningar ekonomiskt bistånd och post m.m. Det är två administratörer i receptionen. De två administratörerna kommer att ha sommarsemester växelvis och när den ena av dem har semester arbetar du som sommarvikarie tätt tillsammans med den andra administratören som är i tjänst i receptionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning lägst på gymnasienivå. Du kan gärna vara i början av en högskoleutbildning. Om du läser till socionom eller motsvarande utbildning kan det vara mycket lärorikt att få erfarenhet av arbete inom Individ- och familjeomsorgen.
Du är engagerad och strukturerad i ditt arbete och har mycket god administrativ förmåga. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du samarbetar bra med andra och löser problem på ett konstruktivt sätt.
Du tar ansvar för dina uppgifter och är noggrann och strukturerad i ditt arbete. Arbetet i receptionen kräver att du har mycket lätt för att förhålla dig till ändrade omständigheter och är lugn och stabil som person.
Du ska ha mycket goda IT-kunskaper och har lätt att sätta dig in i olika system. Då arbetet till stor del innefattar kommunikation och samarbete med kollegor och kommuninvånare, är det ett krav att du kan uttrycka dig väl i svenska språket i såväl tal som skrift.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.
Rekrytering kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/26".
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare

Vänersborgs kommun (org.nr 212000-1538)
(org.nr 212000-1538) Arbetsplats
Kontakt

Martin Lindquist, Enhetschef 0521-721448
Jobbnummer
