Administratör till myndighetsledningen
2026-03-30
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA:s uppdrag utvecklas, verksamheten expanderar och antalet medarbetare ökar. Vi söker nu en erfaren och ansvarstagande administratör med känsla för service till myndighetsledningen. På FRA arbetar vi med unika uppgifter - för Sveriges säkerhet och integritet
Ditt uppdrag
Som Administratör till myndighetsledningen hör du till GD:s stab, som är en del av ledningsstödet vid FRA. Ditt arbete inkluderar en självklar och frekvent interaktion med ledningsstödets övriga delar liksom kontakter med andra myndigheter.
I rollen som Administratör stöttar du myndighetsledningen, dvs. GD och ÖD.
Dina arbetsuppgifter består framförallt av att:
Ge kvalificerat administrativt stöd till myndighetsledningen
Göra bokningar och beställningar
Hantera mötesadministration och kalendrar
Stötta vid planering och genomförande av besök samt interna möten och konferenser
Föra mötesprotokoll och minnesanteckningar
Utföra andra arbetsuppgifter med koppling till arbetsområden som tjänsten omfattar när detta efterfrågas
Arbetet är omväxlande, med många kontaktytor framförallt inom myndigheten men det kan även förekomma kontakter med andra myndigheter. Du ska trivas med att hantera snabbt uppkomna frågor och önskemål.
Du kan
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen
Flerårig arbetslivserfarenhet som stöd till chefer inom offentlig sektor
Goda kunskaper i Office-paketet
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning gärna inom administration eller annan relevant inriktning
Goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
Arbetslivserfarenhet som stöd till högsta ledning inom myndighet
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
Självgående - Du tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Strukturerad - Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Omdöme - Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00 .
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-04-26
Referensnummer 2025FRA2529-3
Enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
