Administratör till Hemnovia AB // Göteborg
På Hemnovia är vi ett engagerat team som arbetar med familjehemsvård och öppenvård. Vår uppgift är att stötta barn och familjer i utsatta situationer, och för att vi ska kunna göra det på bästa sätt behöver vår vardag fungera smidigt. Därför söker vi nu en administratör som vill vara en nyckelperson i vår verksamhet.
Om rollen
Det här är en bred och omväxlande roll för dig som trivs med att ha många bollar i luften. Du arbetar nära hela teamet och bidrar till att hålla ihop verksamhetens administration, kommunikation och praktiska drift.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Hantering av dokumentation - registerutdrag, kontaktlistor, utskick, kopiering, skanning, arkivering och post
Inhämtning av uppgifter och underlag i förhållande till våra familjehem, klienter, anställda och uppdragsgivare
Ge administrativt stöd och service till teamets medarbetare i det dagliga arbetet
Samordning och administration av utbildningar - bokning av lokaler och föreläsare, hantering av anmälningar och praktisk logistik
Samordning av aktiviteter och arrangemang såsom sommarläger, julbord och personalträffar
Publicering av information i våra kanaler samt annonsering på externa portaler
Ansvar för att kontoret och gemensamma utrymmen är välskötta och välkomnande
Löpande inköp till kontor och kök
Uppföljning av verksamhetens bilar - service, besiktning och underhåll
Vem vi söker
Du är en person som gillar struktur men är lika bekväm med att hantera det oväntade. Du ser vad som behöver göras och löser det utan att behöva bli tillsagd. Du är serviceinriktad och trivs i en roll där du stöttar andra och bidrar till att helheten fungerar.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av administrativt arbete
God förmåga att hantera dokument och information med noggrannhet och sekretessmedvetenhet
God datorvana och erfarenhet av digitala verktyg och sociala medier
Körkort (B)
Erfarenhet från socialtjänst, vård eller omsorg är meriterande men inget krav.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en central och varierad roll i ett litet, nära team som arbetar för att göra skillnad för barn och familjer. Du har stora möjligheter att sätta din prägel på rollen och utveckla den tillsammans med oss.
Intervjuer hålls löpande på vårt nya kontor på Odinslundsgatan 25 i Örgryte.
För att kunna arbeta som administratör inom Hemnovias verksamhet behöver du inkomma med registerutdrag från Polisens misstanke -och belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: info@hemnovia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemnovia AB
(org.nr 556911-8465), http://www.hemnovia.se
Odinslundsgatan 25 (visa karta
)
412 66 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9862250