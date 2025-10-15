Administratör till Hagagården
2025-10-15
Är du en serviceinriktad person som trivs med administrativt arbete? Vill du bidra med att skapa struktur och effektivitet i vår verksamhet? Varmt välkommen med din ansökan till oss på Hagagården!Publiceringsdatum2025-10-15Om tjänsten
Som administratör på Hagagården fyller du en viktig roll då du är en central del i att få verksamheten att gå runt. Genom att vara den som exempelvis säkerställer att personal finns på plats, att möten dokumenteras och att scheman läggs, blir du den person som övriga professioner är beroende av. Du arbetar nära samtliga professioner på boendet men extra nära enhetschefen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• arbeta med bemanning och schemaplanering i verksamhetssystemet Medvind
• hantera fakturor och beställningar
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• stötta verksamhet och enhetschef med administrativa arbetsuppgifter
Om arbetsplatsen
Hagagården är ett vård- och omsorgsboende beläget i idylliska Glanshammar, cirka 1,5 mil från Örebro. Vi har 32 platser fördelade på tre avdelningar, en somatisk avdelning och två vårdboenden med inriktning kognitiv svikt. Vi arbetar utifrån Örebro kommuns värdegrund med individens behov i centrum (IBIC). Vår ambition är att ge våra boende en trygg och meningsfull tillvaro med utgångspunkt från den boendes individuella behov, där vården och omsorgen anpassas utifrån det.
Du kan läsa mer om vår verksamhet här: orebro.se/hagagardenKvalifikationer
För att passa som administratör hos oss behöver du vara trygg, stabil och kunna prioritera samt strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Arbetet innefattar mycket kontakt med andra människor vilket ställer krav på din förmåga att arbeta bra med andra människor samt vara tillmötesgående i ditt bemötande. Du är en person som har intresse och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att leverera lösningar.
Då en arbetsdag snabbt kan ändra sig har du lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och du ser möjligheter i förändringar. Vidare har du goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift och vi ser även att du har god datorvana då arbetet innefattar att arbeta i flertalet olika verksamhetssystem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• gymnasieutbildning eller YH-utbildning inom för tjänsten relevant område, exempelvis administration, ekonomi eller vård- och omsorg
• erfarenhet av relevant administrativt arbete
• erfarenhet av schemaläggning
• erfarenhet av bemanning
Meriterande:
• erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• erfarenhet av arbete som administrativ assistent eller administratör
• erfarenhet av verksamhetssystemen Treserva, Lifecare, Raindance och/eller Personec
• erfarenhet av att arbeta i och kunskap om verksamhetssystemet MedvindTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Första intervju sker digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 21 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
