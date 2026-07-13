Administratör till Gamlestadsskolan
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2026-07-13
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Beskrivning
Gamlestadsskolan är en F-9 skola belägen mitt i det anrika Gamlestaden med barn och elever främst från närområdet och övriga Östra Göteborg. Stadsdelen Gamlestaden befinner sig just nu i ett mycket expansivt skede med ett flertal inplanerade projekt för att i framtiden utgöra en av Göteborgs viktigaste knutpunkter gällande kommunikation, bostäder och service.
På Gamlestadsskolan går det cirka 550 elever i årskurs F-9 och vi har även fyra fritidshem där våra yngsta elever kan få omsorg. På skolan finns också anpassad grundskola (AGR) samt E-spåret, som är en central SU-grupp. Hos oss står trygghet, gemenskap och lärande i centrum. Här får eleverna inflytande, engagerade lärare och en meningsfull fritidsverksamhet där varje barn får möjlighet att växa – både som elev och människa. Vi arbetar aktivt för att skapa en Vi-känsla där skolans lärare och elever gemensamt skall känna ett ansvar för skolans miljö och trivselDina arbetsuppgifter
Nu söker vi en administratör på 100%. I skolområdet (Gamlestadsskolan, Fjällboskolan och Utbynässkolan) arbetar administratörerna tillsammans i ett team där man delar upp arbetsuppgifter för att skapa en jämn arbetsbelastning, tillsammans möta verksamhetens behov på ett effektivt och professionellt sätt samt säkerställa hög kvalitet i arbetet.
Som skoladministratör hos oss utgör du ett nära administrativt stöd till skolledning och till den personal som arbetar på skolan. I uppdraget förväntas du bland annat ansvara för elevregistrering, vikariehantering och personalärenden, ekonomiärenden och registrering av bedömningsstöd och nationella prov. Du administrerar anställningar, gör kontroll av löner utifrån gällande lagar och avtal samt sköter inköp och upphandling inom offentlig förvaltning. För att kunna lösa vikarieanskaffning ser vi att du behöver vara flexibel i dina arbetstider beroende på hur dagen ser ut.
I rollen ingår också ansvar för övergripande kontorsuppgifter så som ärendehantering, arkivvård och utlämnande av allmän handling. Administratören har även hand om expeditionsarbete, vilket innebär kontakt med besökare, elever, föräldrar och myndighetspersoner.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten har du som söker en avslutad eftergymnasial utbildning med inriktning administration, ekonomi, personalvetenskap eller motsvarande som arbetsgivare bedömer som relevant för tjänsten. Tidigare dokumenterad erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete är ett krav för tjänsten. Ytterligare krav för tjänsten är att du har goda kunskaper i Office-paketet.
För tjänsten är det meriterande om du har arbetat i Göteborgs Stads ekonomi- och personalsystem såsom Personec, Proceedo, TimeCare och IST. Erfarenhet av vikarieanskaffning från grundskola och anpassad grundskola ser vi också som meriterande för tjänsten.
Personliga kompetenser
För att trivas i rollen som administratör krävs att du tar eget ansvar och känner dig trygg med att självständigt utföra arbetsuppgifter samt egna arbetsprocesser. Du arbetar strukturerat och har förmågan att hålla många processer igång samtidigt som du snabbt kan överblicka och prioritera mellan flertalet arbetsuppgifter. Du har god kommunikativ förmåga. Då du kommer att möta många olika människor varje dag behöver du vara lyhörd, serviceinriktad samt vara lösningsfokuserad.
Stämmer beskrivningen in på dig?
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Jobbnummer
10000466