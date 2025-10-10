Administratör till försvarsnära verksamhet
2025-10-10
Vår klient förvaltar fastigheter för totalförsvaret, vilket bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Som administratör blir du en central "spindel i nätet" och stöttar organisationen i ett projektstyrt team med ett viktigt samhällsuppdrag.
OM TJÄNSTEN
Som administratör kommer du att vara en nyckelperson i ett projektstyrt team, som agerar administrativt stöd åt enhetschefer, projektledare och enhetschefer. Du bidrar till effektivitet och ordning genom att hantera dokumentation, mötesadministration och kontorsservice. Rollen innebär nära samarbete med kollegor och andra delar av organisationen.
För denna tjänst kommer vi att tillämpa en säkerhetsprövning. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Du erbjuds
en viktig roll i en organisation med ett samhällsviktigt uppdrag, där du får en gedigen introduktion och kontinuerligt stöd från erfarna kollegor.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att tillhandahålla omfattande administrativt stöd för att säkerställa smidiga processer inom fastighetsförvaltning och projektledning, med fokus på dokumentation, koordinering och service.
• Administrativt stöd till enhetschefer, projektledare eller fastighetschefer.
• Diarieföring och dokumenthantering i olika stödsystem.
• Mötesadministration: boka, förbereda, skriva protokoll.
• Kontorsservice: hantering av post, beställningar, tillträden till lokaler.
• Planering och beställning av utbildningar och konferenser.
• Telefontjänster och felanmälningar.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning med administrativ eller ekonomisk inriktning.
• Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom offentlig sektor.
• En god kommunikationsförmåga
• Har ett svenskt medborgarskap
• Besitter en god datorvana
• Är noggrann och ansvarstagande
• En hög förståelse för sekretess.
• Har en god samarbetsförmåga.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av diarieföring och dokumenthantering i olika stödsystem.
• Erfarenhet av att arbeta projektstyrt.
• Arbetat på en statlig myndighet med likvärdiga arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
