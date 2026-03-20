Administratör till expanderande bolag
Vår klient är en ledande aktör inom biogas, en framtidens energikälla, och befinner sig i en expansiv fas. Här får du vara en del av den cirkulära ekonomin i en trygg organisation med stark tillväxt och fokus på att ha kul på jobbet.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Som administratör stödjer du teamet med att hantera finansiella transaktioner, tillhandahålla data för analys och säkerställa korrekt registrering av affärsavtal. Du bidrar till att effektivisera processer och är en nyckelperson i företagets integration.
Du erbjuds Vi erbjuder dig en möjlighet att växa i en framåtblickande bransch med fokus på hållbarhet. Du får arbeta i en dynamisk miljö där engagemang och initiativ uppskattas, med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för finansiell datahantering, systemregistrering och processförbättringar. Du bidrar aktivt till att säkerställa smidiga flöden och korrekt administration i en dynamisk miljö.
Hantera data för sälj- och inköpsfakturor för korrekt bokföring.
Registrera kunder, leverantörer och avtal i affärssystemet.
Strukturera och samla in data för analyser
Delta i utvecklingsarbete
Stödja framtagning och uppdatering av arbetsrutiner.
Vi söker dig som
Har en god datorvana då du tidigare arbetat administrativt, och därmed enkelt kan sätta dig in i nya system
Har goda kunskaper i Office 365.
Är flytande i svenska och engelska, då båda språk används i det dagliga arbetet.
Är en engagerad, initiativrik och social person som med ett strukturerat arbetssätt.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från logistikbranschen eller lantbruk.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9N515".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
