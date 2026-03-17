Administratör till DHL Freight
2026-03-17
Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid med start i maj som varar till slutet av augusti. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos DHL Freight Sweden.
DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är "logistikbolaget för hela världen". DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 285 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela varuflödeskedjan. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning.
Som administratör hos DHL har du en varierad roll där du stöttar Settlement-teamet och ser till att transportrelaterad information hanteras korrekt. Du arbetar brett med administrativa uppgifter som att kontrollera fakturor och säkerställa att processerna följer interna rutiner. Du ansvarar även för bokning och bekräftelse av tider för lossning av gods i kundernas system, samtidigt som du följer upp godsflöden i DHL:s interna verktyg. Arbetet innebär återkommande avstämningar för att säkerställa att kostnader överensstämmer med fakturor och hantera utbetalningar till åkare. Rollen sträcker sig över flera arbetsområden, vilket gör att du får en bred förståelse för hela processen och behöver kunna skifta fokus när verksamheten kräver det. Kontakten med leverantörer och interna trafikplanerare sker främst via mejl.
Administration och kontroll av inkommande fakturor
Bokning och bekräftelse i kundsystem för lossning av gods
Uppföljning av godsflöden i interna verktyg
Avstämningar inför månadsbokslut
Tidigare arbetslivserfarenhet från en administrativ roll
God dator- och systemvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som i skrift
För att trivas i rollen ser vi att du har ett strukturerat arbetssätt och en noggrannhet som gör att du fångar upp både detaljer och avvikelser i flödet. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver dem framåt utan att tappa helheten. Samarbete är centralt i teamet, och du behöver uppskatta att arbeta nära andra, dela information och hjälpa till där det behövs.
Du är positiv och nyfiken, vågar ställa frågor och tar initiativ när du ser något som behöver göras. Eftersom arbetsuppgifterna skiftar mellan olika ansvarsområden är det viktigt att du är flexibel och har lätt att växla fokus. Du har också en trygghet i din kommunikation, både muntligt och skriftligt, och känner dig bekväm med att hantera många av kontakterna via mejl - även på engelska.
Start: I början av maj Plats: Malmö Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
