Administratör till barn- och utbildningsförvaltningen
Hallstahammars kommun / Skolassistentjobb / Hallstahammar Visa alla skolassistentjobb i Hallstahammar
2026-01-09
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallstahammars kommun i Hallstahammar
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök. Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Som administratör hos barn- och utbildningsförvaltningen har du en viktig roll i det övergripande administrativa arbetet för hela förvaltningen. Du är ett stöd för ledning, personal och verksamhet inom alla delar av barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen. Ditt uppdrag är brett och varierat och du bidrar till kvalitet och service i alla kontakter, såväl internt som externt.
Du är även ett särskilt stöd till våra rektorer, främst till förskola och gymnasiet. Det innebär bland annat att du arbetar med schemaläggning, fakturor och avtal och har kontakt med verksamheterna i en rad olika administrativa frågor.
Exempel på återkommande arbetsuppgifter:
* Administrativt stöd till rektorer inom förskola och gymnasieenhet, exempelvis rekrytering, scheman, fakturor och avtal.
* Fakturering inom förskola, grundskola och gymnasieenhet, inklusive interkommunala fakturor.
* Hantering och registrering i olika administrativa IT-system.
* Handläggning och uppföljning av skolpliktsärenden.
* Löpande arbete med inkommande samtal, mejl och ärenden såväl internt som externt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lösningsorienterad, ansvarsfull och flexibel. Att ha ordning och struktur är en självklarhet för dig. Du är serviceinriktad, öppen och utåtriktad med kunden i fokus samt kan behålla lugnet i stressade situationer. Du ser helhet och tar hänsyn till det större perspektivet, tänker strategiskt och långsiktigt för verksamhetens bästa. Du är flexibel och kan ställa om snabbt.
Krav för tjänsten:
Gymnasieutbildning eller motsvarande.
Erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna i offentlig sektor eller utbildningsverksamhet.
Erfarenhet av Officepaketet, framförallt av Microsoft Excel.
Meriterande för tjänsten är:
Eftergymnasial utbildning inom administration, personal eller ekonomi.
Erfarenhet av personaladministration, rekrytering, fakturahantering och dokumenthantering.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av följande system - KIR, Edlevo (eller motsvarande), Procapita, Självservice, Skola 24, Winlas, Visma affärslösningar, Proceedo.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt.
Utdrag ur belastningsregister ska uppvisas innan anställningsavtal ingås. Du beställer själv ditt belastningsutdrag på Polisens hemsida.
Rekryteringsprocessen kommer att fortgå löpande så skicka in din ansökan så snabbt som möjligt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295060-2025-16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Kontakt
Områdeschef Verksamhetsstöd
Andreas Hultin andreas.hultin@hallstahammar.se 022024026 Jobbnummer
9674849