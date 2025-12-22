Administratör till Barn- och utbildningsförvaltningen
Tranås Kommun / Administratörsjobb / Tranås Visa alla administratörsjobb i Tranås
2025-12-22
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranås Kommun i Tranås
, Eksjö
, Aneby
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du ha ett utmanade och varierande arbete där du är ett viktigt stöd för förvaltningen? Då kanske du är vår nya administratör!
Vi ser fram emot din ansökan.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som administratör på Barn- och utbildningsförvaltningen är du en del av förvaltningens centrala service- och specialistfunktion. Du kommer vara lokaliserad i Stadshuset och uppdraget innehåller en variation av administrativa uppgifter. Du kommer bland annat att ha ansvar för elevadministration i grundskolan, rapportera statistik till SCB, skolpliktsbevakning samt genomför och skolplacerar elever utefter önskemål i skolval samt nyinflyttade elever. I din roll ingår även ansvar för skolskjutshandläggning, vilket omfattar bland annat:
Skolskjutsplanering inför nytt läsår
Handläggning av skolskjutsansökningar
Bokning av extraresor, såsom slöjdresor och studiebesök
Löpande kontakt med skolskjutsleverantör
Tjänsten erbjuder ett utmanande och varierande arbete, där du är ett viktigt stöd för förvaltningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av administrativa uppgifter. Tidigare erfarenhet av att arbeta med elevregister är meriterande, och vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba med skolskjutshantering.
Rollen innefattar varierande arbetsuppgifter i en dynamisk miljö vilket ställer krav på att du är initiativtagande, flexibel och stresstålig. Att planera och strukturera ditt eget arbete och arbeta för goda resultat och god service till verksamheten kommer naturligt för dig. Du har lätt för att skapa relationer i ditt arbete och eftersom du i tjänsten många gånger behöver agera spindeln i nätet krävs det att du har en god samarbetsförmåga samt bemöter andra på ett lyhört och smidigt sätt. Därför behöver du även kunna kommunicera på ett tydligt sätt samt uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
OM ARBETSPLATSEN OCH FÖRVALTNINGEN
Barn och utbildningsförvaltningen i Tranås ger barn och unga en värdefull start i livet. Vi ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass och grundskola, fritids, gymnasium, anpassad grund- och gymnasieskola och elevhälsa. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Genom att bli en del av vår förvaltning får du möjligheten att vara med och påverka och göra Tranås till en ännu bättre skolkommun. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Fackliga representanter nås via kommunens växel 0140-68100.
Intervjuer kan ske löpande under rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Kontakt
Verksamhetschef Grundskola
Conny Oskarsson conny.oskarsson@tranas.se 0140-68433 Jobbnummer
9661601