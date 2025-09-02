Administratör till äldreomsorgen
2025-09-02
Enheten Äldreomsorgsservice söker administratör till Delsbo/Friggesund
Äldreomsorgsservice är en enhet inom Social- och omsorgsförvaltningen där bemanningsplanerare och administratörer arbetar tillsammans för att ge stöd och service till äldreomsorgen.
Som administratör hos oss får du en varierad roll i ett engagerat team där du bidrar till trygghet och stabilitet för både verksamhet och brukare.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Arbetet som administratör innebär nära samarbete med chefer, kollegor, personal och övriga stödfunktioner. Arbetet är omväxlande och kan variera i komplexitet beroende på uppgift. Exempel på arbetsuppgifter är:
- Vara administrativt stöd till chefer och personal.
- Ansvara för administrativa rutiner inom verksamhetsområdet.
- Ge service och information internt och externt.
- Granska, sammanställa och bearbeta underlag.
- Registrera uppgifter i verksamhetens system.
- Hantera post, arkiv och dokumentation.
- Utföra ekonomiadministration såsom fakturahantering.
- Utföra personaladministration, till exempel frånvarorapportering och anställningsunderlag.
Vem är du?
Som administratör hos oss behöver du vara noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du hanterar olika oklarheter och frågeställningar i vardagen, till exempel genom att komplettera underlag, rätta fel i fakturor, reda ut frågor kring scheman och tidrapportering samt ge tydliga svar till olika aktörer.
Vi söker dig som arbetar självständigt men gärna samarbetar, och som bidrar med engagemang och lojalitet. Du är flexibel och stabil, behåller lugnet i pressade situationer och möter andra med service och god kommunikation. Din positiva och prestigelösa inställning bidrar till en bra arbetsmiljö, och du har förmågan att skilja på det personliga och professionella. Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieexamen med administrativ inriktning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i administrativa system.
Det är önskvärt att du har goda kunskaper i ekonomi- och personaladministrativa bestämmelser samt kännedom om kommunens organisation, mål och riktlinjer. Mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, är en förutsättning för rollen.
Vi ser det som en fördel om du har insikt i verksamheten och dess uppdrag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
