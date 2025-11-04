Administratör till Advania
OnePartnerGroup Stockholm AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker en administratör till Advania! Är du i början av din karriär, trivs med administrativa uppgifter och är tillgänglig i närtid? Då kan detta konsultuppdrag på 6 månader vara för dig!
Vad innebär rollen som administratör?
I rollen som administratör kommer du att bli en del av ett team på 6 personer där du får en administrativ roll, med fokus på att säkerställa att kundernas hyresavtal och fakturor hanteras korrekt. Du arbetar nära både interna kollegor och kunder, i ett öppet och trevligt kontorslandskap där samarbete och god stämning står i centrum.
Dagarna kommer att variera men i huvudsak kommer dina dagar att fyllas med följande arbetsuppgifter:
Hantera inkommande fakturor och säkerställa att de kopplas till rätt kund och hyresavtal
Skapa och administrera finansiella objekt kopplade till fakturor
Dela upp fakturor och hantera kundspecifika upplägg
Skicka fakturor och underlag till kunder
Hantera uppföljning och kundkontakt
Arbeta i Excel och stötta teamet i det dagliga flödet
Vem är du?
Vi söker dig som är i starten av din karriär och som har erfarenhet av administrativt arbete. Du har mycket god datorvana och god vana av att arbeta i Office-paketet, särskilt Excel.
För att lyckas som administratör trivs du att arbeta i en roll som kräver att du är noggrann, har god organisationsförmåga, har ett öga för detaljer och är flexibel. Det är viktigt att du är självgående och har intresse av att lära dig nytt. Vidare tror vi att du är en serviceinriktad och kvalitetsmedveten person som bidrar med positiv energi till teamet.
Om Advania
Advania Sverige, "The tech company with people at heart", har kontor över hela landet, från Luleå i norr till Malmö i syd. Dagligen hjälper våra 1 700 specialister våra kunder, både inom privat och offentlig sektor, i deras ambitioner och mål att digitalisera sina verksamheter. Genom långsiktiga relationer, ledande teknologier, moderna plattformslösningar och strategiska partnerskap formar vi framtidens IT-landskap. Vårt syfte sträcker sig bortom teknik: att ge människor kraften att skapa hållbara värden.Advaniagruppen levererar tjänster till kunder i Sverige, Norge, Storbritannien, Island, Finland och Danmark inom hållbar och säker digitalisering.
Vill du veta mer?
Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader, eventuellt längre. Start är omgående men det viktigaste är att hitta rätt person. Du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup som konsult och kommer vara placerad på Advanias huvudkontor i Liljeholmen.
Tillträde för tjänsten är omgående så vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Marie Bodén på marie.boden@onepartnergroup.se
eller Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
.
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619), https://www.advania.se/ Arbetsplats
Advania Kontakt
Marie Bodén marie.boden@onepartnergroup.se Jobbnummer
9588945