Administratör/receptionist till serviceförvaltningen, vikariat
Värnamo Kommun / Administratörsjobb / Värnamo Visa alla administratörsjobb i Värnamo
2025-12-17
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-12-17Beskrivning
Är du en engagerad och serviceinriktad person och vill arbeta som administratör och receptionist på serviceförvaltningen i Värnamo kommun? Då kan du vara personen vi söker!Dina arbetsuppgifter
I rollen som administratör är du en viktig stödfunktion åt förvaltningens chefer och medarbetare, och därför är arbetsuppgifterna varierande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av löne- och ekonomiadministration. Dina närmsta kollegor utgörs av nämndsekreterare, personalen i kontaktcenter, ekonomer, verksamhetschefer och förvaltningschef.
I rollen som receptionist söker vi dig som är serviceinriktad, social, kommunikativ och lösningsfokuserad. Du skall trivas i en omväxlande miljö där du får möta och hjälpa människor varje dag, kan se varje individ och utgå från deras behov samt ge professionell vägledning i frågor som rör kommunens verksamheter. Rollen innefattar även viss internservice och stöd till våra kollegor.Kvalifikationer
Du ska ha en utbildning på lägst gymnasial nivå inom ekonomi eller administration, samt ha mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Du ska ha god datorvana och digital kompetens, och om du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete/receptionist och olika verksamhetssystem är det meriterande.
Vem är du?
Vi tror att du som söker denna tjänst är positiv, flexibel och tycker om att arbeta i en föränderlig miljö.
Eftersom den administrativa tjänsten är en stöttande och varierande roll ser vi att du är serviceinriktad, ansvarsfull och strukturerad. Du har en förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. De dagliga arbetsuppgifterna innebär främst att du kommer arbeta självständigt, men en god samarbetsförmåga är viktig i relation till de medarbetare och chefer du kommer att arbeta med.
Som bedömningsgrund kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
I ansökan bifogas cv och personligt brev.Anställningsvillkor
Serviceförvaltningen. Tillsammans arbetar vi för att ge våra medborgare och medarbetare en god service. Vi ansvarar för måltidsservice till skolor och äldreomsorg, IT och digitalisering, lokalvård, kontaktcenter, intern service, logistik- och tryckeri, fordonsenhet och tolkservice. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/serviceforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/557". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Serviceförvaltningen Kontakt
Pär Svensson 0370-377535 Jobbnummer
9650837