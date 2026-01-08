Administratör receptionen (sommarjobb)
2026-01-08
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Polisområdet Jämtland är indelat i två lokalpolisområden: LPO Östersund och LPO Jämtland/Härjedalen. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli. Inom respektive lokalpolisområde finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Servicekontoret är Polismyndighetens ansikte utåt och ofta den första kontakten för allmänheten - en viktig kontaktyta. Verksamheten är både en myndighetsutövning och en servicefunktion med tillgänglighet för såväl extern som intern service. Att tjänstgöra som administratör i reception är ett betydelsefullt arbete i att stärka förtroendet för polisverksamheten genom att ha engagemang, kvalitet och säkerhet i handläggningen av ärenden kombinerat med effektivitet.
Vi söker nu 3 personer för sommarvikariat i Östersund, under perioden juni till augusti. Det kan även finnas möjlighet till förlängning på timmar före och efter denna period.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Som semestervikarie på vårt servicekontor kommer du att ha ett viktigt arbete inom ramen för polisens serviceuppdrag. Du kommer att vara allmänheten behjälplig och bland annat arbeta med polismyndighetsärenden i receptionen. Du blir myndighetens ansikte utåt och kanske besökarens första kontakt med polisen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Handlägga pass- och identitetskortsansökningar
Andra förekommande arbetsuppgifter kan vara:
• Ta emot och registrera anmälningar från allmänheten
• Hantera hittegods
• Utlämning av beslag
• Ta emot tillståndshandlingar och inlämnade vapen
• Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma då inflödet av ärenden kan variera i hög grad.
En förutsättning för att du skall kunna påbörja arbetet som administratör på servicekontoret är att du blir godkänd och certifierad på den obligatoriska interna utbildningen som inleder de första två veckorna.
Arbetstiden är framförallt förlagd under dagtid.
Det kan förekomma arbete på annan ort inom polisområdet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• aktuell arbetslivserfarenhet inom service och administration som innefattat personliga kontakter som arbetsgivaren anser relevant för tjänsten
• god datavana och lätt för att lära dig nya IT-system
• goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du även:
• har aktuell erfarenhet av arbete inom polisen, annan myndighet eller offentlig förvaltning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• är polisstuderande
• har kunskap/färdighet gällande polisiära datasystem såsom RES, hittegods, PÄR och Durtvå
• har vana av att hantera juridiska dokument
• har aktuell erfarenhet av att arbeta i en reception med fysiska kundkontakter som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• behärskar ytterligare språk än svenska och engelska Dina personliga egenskaper
Som administratör på vårt servicekontor ställs det krav på engagemang, tillgänglighet och effektivitet. Då arbetstempot växlar så tror vi att du är en person som trivs och drivs av detta, samtidigt som det inte påverkar din noggrannhet eller kundbemötande. Vi tror vidare att du har ett serviceinriktat och flexibelt förhållningssätt samt en god samarbetsförmåga. Då arbetet är utåtriktat och med daglig kontakt med människor fäster vi stor vikt vid din kommunikativa förmåga. Du behöver även vara ansvarstagande samt ha förmåga att skapa struktur samt prioritera och organisera ditt arbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Östersund
Arbetstid: Veckoplanerad
Tillträde: 2026-06-01 eller enligt överenskommelse
Funktion: Administratör reception
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB612/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Nord Kontakt
HR-konsult
Ingela Gulliksson ingela.gulliksson@polisen.se 076-130 04 33 Jobbnummer
9672603