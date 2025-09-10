Administratör på deltid till NPA sökes
2025-09-10
Är du en noggrann, social och ansvarstagande administratör som är på jakt efter ett deltidsjobb och har en god vana av digitala verktyg, då kan denna tjänst vara något för dig!
Näringslivets Producentansvar (NPA) är en producentansvarsorganisation som hjälper producenter av förpackningar att ta sitt producentansvar. De vill öka återvinningen i hela kedjan - var med på resan mot ett mer cirkulärt samhälle. Som Administratör kommer du att stödja teamet Anläggning & Återvinning. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera avtalsadministration och samordning mellan olika avdelningar. Huvudsakligen kommer uppgifterna innebära:
• Avtalsadministration: Iordningställa, skicka ut och följa upp signering av avtal i ControlKeeper. Hämta rätt uppgifter från Excel och lägga in på rätt ställen i avtalsmallen.
• Sammanställa underlag till IT, ekonomi och kommunikation via Excel och mail.
• Informera verksamhetsmottagningsanläggning kring inloggningsuppgifter och material.
Tjänsten är på deltid (50%) under kontorstider med en omgående start. Du blir anställd av oss på StudentConsulting men kommer att arbeta som konsult ute hos NPA i Sundbyberg.
DETTA SÖKER VI
• Dig som studerar en universitet/högskoleutbildning eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och kan intyga det
• God data- och systemkunskap
• Tidigare erfarenhet av administrativt arbete, meriterande med avtalsadministrationssystem
• Flytande i tal och skrift på svenska
• Du är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
• Social och kommunikativ för att närvara på kundmöten
Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Victoria Henningsson info@studentconsulting.com Jobbnummer
9502987