Administratör / Orderhanterare
Nordiska Ytskiktsbolaget AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2025-12-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Ytskiktsbolaget AB i Göteborg
Rollen
Är du serviceinriktad, noggrann och vill arbeta i en roll där du är länken mellan beställningar, leverantörer och ekonomi? På NYB söker vi nu en engagerad och strukturerad medarbetare till orderhantering & leverantörsreskontra. Du blir en viktig del av vårt växande företag, där kvalitet, samarbete och långsiktighet står i fokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom orderhantering & leverantörsreskontra
Ansvara för administrativ hantering av inkommande och utgående beställningar
Självständigt registrera leverantörsfakturor, stämma av leverantörsfakturor och kontrollera betalningsflöden
Samarbeta tätt med ekonomi och projektledning för att driva processerna framåt
Bidra till utveckling och effektivisering av rutiner inom orderhantering och leverantörsreskontra
Vara ambassadör för NYB:s värdegrund gentemot våra samarbetspartners
Din profil - Kvalifikationer för att lyckas inom orderhantering & leverantörsreskontra
Du är en organiserad och kommunikativ person som sätter kvalitet och service högt. Du är van att arbeta noggrant, har god känsla för administration och gillar att ligga steget före.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av orderhantering, leverantörsreskontra eller liknande administrativ roll inom ekonomi eller inköp
God datorvana och erfarenhet av ekonomisystem
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för processer
Stark kommunikation, både skriftligt och muntligt på svenska
Jobbat i affärssystemet Hantverksdata är meriterande.
En positiv inställning, lösningsorienterat arbetssätt och förmåga att bidra till ett gott arbetsklimat
Vi söker dig med engagemang och vilja att växa tillsammans med vårt team.
Vi erbjuder dig en trygg framtid inom orderhantering och leverantörsreskontra
NYB är ett stabilt och växande företag där du får bra anställningsvillkor, moderna IT-verktyg och möjlighet att påverka och utvecklas inom din yrkesroll. Här värdesätts samarbete, yrkesstolthet och utveckling. Du blir en del av ett starkt team där vi arbetar långsiktigt - både när det gäller relationer och resultat.
Nordiska Ytskiktsbolaget AB (NYB) har i över 50 år varit en ledande aktör inom entreprenader, måleri, fasadsystem och totalentreprenader. Vårt tjänsteutbud täcker hela västkusten från Bohuslän till Trelleborg där vi hjälper byggentreprenörer, fastighetsägare, kommunala verksamheter och privatpersoner. Huvudkontor finns i Göteborg med lokalkontor i bl a Malmö, Varberg, Halmstad och Helsingborg.
Vi är stolta över våra ISO-certifieringar inom kvalitet (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) - en garanti för hållbara, säkra och effektiva processer.
Vill du veta mer? Läs mer om oss på ytskiktsbolaget.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Ytskiktsbolaget AB
(org.nr 556204-9790), https://ytskiktsbolaget.se/ Arbetsplats
Nordiska Ytskiktsbolaget Kontakt
Ludvig Alholt l.alholt@ytskiktsbolaget.se 0733-022122 Jobbnummer
9645897