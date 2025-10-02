Administratör & Chefstöd vid LedSS Ledningsregement
2025-10-02
Vill du bli en av oss och vara med i den ständiga utvecklingen, bidra med den du är till att forma vår arbetsplats för att verksamheten ska bli bättre och bättre.
Om enheten:
Ledningsstridsskolan (LedSS) är Försvarsmaktens centrum för ledningsförmåga.
Vi utbildar, tränar staber och officerare från hela Försvarsmakten inom ledningssystem och ledning av militära operationer. Därtill sker utveckling och implementering av ny materiel och metoder för ledning samt för verkan i informationsmiljön och på cyberdomänen.
LedSS är en arbetsplats som hela tiden utvecklas i takt med tekniken.
Hos oss arbetar både militär och civil personal.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Du stödjer och servar LedSS olika verksamheter, exempelvis samordning av möten, sammankomster, övningar, och besök.
Arbetsuppgifterna varierar från att hantera och upprätta skrivelser i Försvarsmaktens ärendehanteringssystem VIDAR till att hantera behörigheter till Försvarsmaktens system. Det inkluderar bland annat arbetstidsskiftplanering, upprättande av beställningar i systemet PRIO, uppdatera rutinbeskrivningar och uppföljning för utveckling av vårt arbetssätt. I din roll som chefsstöd är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att verka som Chefen LedSS samt övriga chefers stöd i administrativa frågor exempelvis kalenderhantering, reseplanering, mötesbokningar och protokollföring.
Du trivs i ett arbetsklimat som genomgår förändring där det krävs flexibilitet och förmåga att växla mellan olika frågor. Befattningen innebär att självständigt driva olika ärenden en god förmåga att strukturera arbete och gedigna kunskaper i Officepaketet, främst Excel, är en förutsättning.
Kvalifikationer,
Godkänd gymnasial utbildning
Mycket god datorvana samt mycket goda kunskaper i Officepaketet
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
God administrativ förmåga
Körkort behörighet B
Meriterande
Erfarenhet inom chefs administration
Erfarenhet av Försvarsmaktens tekniska stödsystem (VIDAR, PRIO, SAP)
Tidigare erfarenhet inom FörsvarsmaktenPubliceringsdatum2025-10-02Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga att arbeta såväl i team som självständigt och som har förmåga att ta egna initiativ och har god analytisk förmåga.
Du ifrågasätter, har egna idéer och hjälper oss att se möjligheter, men är lojal mot de beslut som tagits. I ditt arbete kommer du att få stöd och hjälp av dina kollegor samtidigt som du kommer att få frihet och utrymme för att utvecklas på egenhand med eget ansvar.
Vi kommer ge dig den vidareutbildning du behöver för att känna dig trygg i din tjänst.
Att arbeta inom Försvarsmakten ställer krav på dig som person att kunna vara flexibel.
Vilket kan innebära att till exempel lösa andra ställda uppgifter utanför ditt professionsområde.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Utbildning och i relevanta fall certifiering i din befattning
Träningsfaciliteter på området och tre timmars träning i veckoarbetstiden flextid med heldagsuttag Arbetstidsreglering.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, som inleds med 6 månaders provanställning om sökande inte har pågående anställning i Försvarsmakten.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och innebär att säkerhetsprövning sker.
Arbetsort
Enköping. Tjänsten kan innebära helgtjänstgöring, kvällstjänster och resor såväl inrikes som utrikes.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Befattningen är civil.
Upplysningar om befattningen Övlt stabschef Mats Kinander, mats.kinander@mil.se
Information om rekryteringsprocessen HR Generalist Tony Forsberg, tony.forsberg@mil.se
Fackliga företrädare Fackliga representanter nås via 010-82 510 00
OFR/O (Officersförbundet) , OFR/S (Försvarsförbundet), SACO-F, SEKO-F,
Urval och intervjuer kommer ske löpande. Välkommen med din ansökan senast 2025-11-02. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
