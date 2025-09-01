Administratör Nya Anstalten Lindåsa, Tollarp
2025-09-01
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområdet (VO) Lindåsa, kommer bli en anstalt strax utanför Tollarp med ca 112 platser för män i säkerhetsklass 3.
Arbetet kommer ledas av en anstaltschef tillsammans med 3 kriminalvårdsinspektörer. På anstalten kommer det att bedrivas ett stort verkställighets och utredningsarbete, samtidigt som det kommer finnas värdefull sysselsättning som exempelvis
trädgård, kök, lärcentrum, programverksamhet och förpacknings verkstad. Vi kommer även lägga stort fokus på säkerhetsarbete i form av tex visitationer och relations skapande arbete/ dynamiskt säkerhetsarbete.
I den här annonsen söker vi 1 Administratör.
I den här annonsen söker vi 1 Administratör.

En 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Som en av två administratörer på anstalten Lindåsa arbetar du inom såväl klient administration som ekonomi. Det innefattar arbetsuppgifter såsom registrering, expediering, arkivering och diarieföring av beslut och andra handlingar, hantering av post och myndighets mail, hantering av begäran om allmänna handlingar och registerutdrag, beställningar, doms hantering och straff tidsberäkning.
Administratörerna hanterar även ekonomi och intagnas medel vilket innefattar bokföring, årsbokslut, administrering av de konton klienter har när de verkställer på anstalten, utbetalning av ersättning för den sysselsättning klienterna deltar i, hantering av kiosk beställningar och iordningställa medel inför och efter utevistelser (exempelvis permissioner).
Rollen som administratör innefattar såväl intern som extern samverkan med exempelvis domstolar, åklagare och polis samt allmänheten. Detta förutsätter ett bra bemötande och samarbetsförmåga samt kännedom om förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt annan relevant lagstiftning då det ställs höga krav på rättssäkerhet.
Administratörs kontoret är placerat på anstalten där du kommer möta intagna, vilket innebär att krav ställs på säkerhetsmedvetande. Kvalifikationer
Kvalifikationer:
Vi söker dig som är självgående och serviceinriktad samt har god samarbetsförmåga. Du ska kunna planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt men också vara flexibel då arbetsbelastningen varierar utifrån antalet klienter som skrivs in på anstalten och vilka ärenden som för närvarande hanteras.
Du tar stort ansvar för såväl dina som din arbetsgrupps arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen krävs god samverkan såväl med externa som interna funktioner.
För att lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du även delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du förväntas med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt när situationen så kräver.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieexamen eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av administrativt arbete i kommunal, regional eller statlig verksamhet.
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
• God datorvana.
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom administration, ekonomin eller arkiv hantering.
• Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
• Erfarenhet av inköp, ekonomiadministration och fakturahantering.
• Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, vård- och omsorgsarbete.
• Genomgått Kriminalvårdens grundutbildning.
• Erfarenhet av att arbeta i Kriminalvårdens klient administrativa system.
• Erfarenhet av diarieföring i Platina.
• Erfarenhet av straff tidsberäkning.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
