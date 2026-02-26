Administratör med intresse för korttidsbemanning och personaladministration
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Vill du använda din administrativa kompetens i en roll där du verkligen gör skillnad?
Som administratör inom Funktionsstöd på Landskrona Omsorg AB blir du en central del av ett engagerat team som arbetar för att skapa kvalitet, trygghet och god service för kunder inom LSS. Här får du en viktig roll nära verksamheten, där du tillsammans med kollegor säkerställer att bemanningen fungerar både i planerade och akuta situationer. Uppdraget innebär stort ansvar, ett högt tempo och en möjlighet att bidra till en verksamhet som gör skillnad varje dag.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
* Ansvara för korttidsbemanning och vikarietillsättning
* Matcha rätt kompetens till verksamhetens behov
* Planera och koordinera sommarbemanningen
* Utföra personaladministrativa uppgifter, såsom att administrera anställningsavtal och andra uppgifter efter behov
* Hantera beställningar och fakturering
* Ha löpande kontakt med medarbetare och chefer
* Bidra aktivt till teamets gemensamma arbete och utveckling
Vårt erbjudande:
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du blir en nyckelperson i bemanningsarbetet. Du blir en del av ett stöttande team med hög kompetens och stort engagemang, där samarbete och gemensamt ansvar är en självklar del av vardagen. Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa, bidra och vara med och skapa struktur, trygghet och god service för både medarbetare och kunder.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och har lätt för att skapa ordning även när tempot är högt. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett tydligt sätt, håller deadlines och ser till att saker blir gjorda. Samtidigt är du lösningsorienterad och kan snabbt hitta vägar framåt när oväntade situationer uppstår. I rollen behöver du vara trygg och stabil, med förmåga att behålla lugnet även när förutsättningarna är osäkra eller komplexa. Du kommunicerar respektfullt och skiljer på sak och person även i pressade lägen. Vi ser också att du är samarbetsorienterad och prestigelös, med fokus på att bidra till gemensamma mål och skapa ett gott samarbete i teamet. Din servicekänsla, flexibilitet och vilja att hitta lösningar gör dig till en självklar del av vårt administrativa stöd.
Krav för tjänsten:
* Utbildning inom administration, rekrytering, bemanning, personalvetenskap eller annan likvärdig utbildning
* Mycket god administrativ förmåga och god systemvana
Meriterande:
* Erfarenhet av korttidsbemanning och vikarietillsättning
* Erfarenhet av personaladministration
Notera att semestervikariatet sträcker sig från våren och hela sommaren, med arbete till och med oktober. För tjänsten krävs att du kan arbeta heltid under hela sommarperioden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor. Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
