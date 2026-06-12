Administratör med inriktning ekonomi
A-Talent Tech Management Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Sundbyberg Visa alla ekonomiassistentjobb i Sundbyberg
2026-06-12
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Trafikförvaltningen ansvarar för att utveckla, förvalta och säkerställa en väl fungerande kollektivtrafik för Stockholmsregionens invånare och besökare. Varje dag reser över 700 000 personer med SL trafik, vilket ställer höga krav på struktur, samverkan och kvalitet.
Beskrivning av rollenSom administratör med inriktning ekonomi kommer du att tillhöra gruppen Intrång inom sektionen Projekt till Förvaltning. Gruppen ansvarar för att hantera arbeten som utförs av externa aktörer i eller i närheten av SL anläggningar och säkerställer att anläggning, fastighet och resenärsflöden påverkas så lite som möjligt.
I rollen får du ett varierat administrativt och ekonomiskt ansvar med många interna och externa kontaktytor.
Exempel på arbetsuppgifterHantera inkommande ärenden via funktionsbrevlåda
Registrera och skapa projekt i BESTA
Tilldela delprojektledare och produktionssamordnare till projekt
Hantera fakturakontering och attestflöden
Vidarefakturera kostnader till beställare av intrång
Följa upp obetalda fakturor och påminnelser
Ha löpande dialog med kunder, produktionssamordnare, intrångssamordnare och verksamhetsekonomer
Säkerställa ordning och struktur i projektadministrationen
Detta gäller ett konsultuppdrag via A-Talent Tech med start 2026-08-03 och uppdragstid till 2027-04-01, med möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som harSkallkravErfarenhet av administrativt arbete med ekonomisk inriktning
Erfarenhet av fakturahantering, kontering och uppföljning
God systemvana och erfarenhet av att arbeta i olika administrativa system
Goda kunskaper i Microsoft Office
God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
MeriterandeErfarenhet från offentlig verksamhet
Erfarenhet av projektadministration
Erfarenhet av ekonomisystem eller projektverktyg
Erfarenhet av kundkontakt och kravhantering
Erfarenhet av arbete inom infrastruktur-, bygg- eller anläggningsverksamhetPubliceringsdatum2026-06-12Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är noggrann, serviceinriktad och strukturerad. Du trivs med många kontaktytor och har lätt för att samarbeta med både interna och externa parter. Vidare är du ansvarstagande, kommunikativ och har förmågan att driva ditt arbete framåt på ett självständigt sätt.
PlaceringUppdraget är placerat på Trafikförvaltningens kontor på Kungsholmen i Stockholm. För närvarande finns möjlighet till visst distansarbete efter verksamhetens behov och beställarens godkännande.
Varför detta uppdrag?Här får du möjlighet att arbeta i en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete bidrar till att Stockholms kollektivtrafik fungerar effektivt och säkert. Du får en central roll i en verksamhet med många kontaktytor och möjlighet att utveckla din kompetens inom ekonomi, administration och projektstöd.
Om A-Talent TechA-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till våra kunder. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?Då är du välkommen att söka tjänsten redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lena Sköld på lena.skold@atalent.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Talent Tech Management Sweden AB
(org.nr 556681-7143)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 65 STOCKHOLM Arbetsplats
A-Talent Tech Kontakt
Senior rekryterare
Lena Sköld lena.skold@atalent.se +46856215919 Jobbnummer
9962269