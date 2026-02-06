Administratör| Lernia | Stockholm
Vi söker dig med administrativ bakgrund som är tillgänglig för ett nytt arbete omgående! Är det du? Ta tillfället i akt att bli en del av vårt dynamiska team och bidra till att ge människor det där lilla extra. Varmt välkommen med din ansökan idag!
Som bemannings konsult hos Lernia är du anställd av oss, men jobbar hos vår kund belägen i centrala Stockholm. Mycket goda möjligheter för anställning hos kund.
Som administratör arbetar du med dokumentation, ofta i ett flertal olika datasystem. I din roll ingår även att ge service, såväl internt som externt. Dina arbetsuppgifter i denna roll kommer vara av bred administrativ karaktär och består av bland annat registreringar i olika IT-system, ärendehanteringar och dokumentation. Dina främsta arbetsredskap kommer vara dator och telefon.
Formell kompetens
• Gymnasieutbildning, gärna inom ekonomi eller administration
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom administration
• God datavana
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Du behärskar svenska i såväl tal som skriftDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna roll. Om du är en positiv person som gillar att arbeta administrativt då kan detta vara rätt roll för dig. Kunskap om administrativa uppgifter och goda kommunikationsfärdigheter är viktigt för att lyckas i rollen.
Vidare ser vi att du är strukturerad och noggrann, med en god kommunikativ förmåga. Det är viktigt att du snabbt kan komma in i nya arbetsuppgifter. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra samt har en hög arbetsmoral.
Anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort
Placeringsort: Stockholm.
Omfattning: Heltid, dagtid.
Anställningsform: Konsultuppdrag/Visstidsanställning, du blir anställd av Lernia och arbetar ute hos vår kund.
Tillträdesdag
Omgåede.
En anställning som konsult bygger på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd på Lernia men arbetar som ambulerande konsult hos någon av våra kunder. Som konsult får du självklart friskvårdsbidrag.
Forma framtiden med oss!
Lernia är ett av Sveriges ledande företag inom kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Vi finns över hela landet och har tjänster inom vuxenutbildning, bemanning, rekrytering och omställning. Varje år får 9 000 bemanningskonsulter jobb på Lernia. Som konsult kan du prova på olika roller, dra nytta av din befintliga kompetens eller kanske ta nästa steg i karriären, samtidigt som du har samma trygghet som hos andra företag. Välkommen till Lernia - tillsammans formar vi din framtid!
Läs mer på lernia.se.
